El menor herido en el accidente de ferri en Eivissa se mantiene estable en la UCI de Son Espases

La majoria de ferits ja tenen l'alta, però seguim molt atents a l'evolució d'un nin ingressat a Son Espases. S'investiguen les causes de l'accident i ja es treballa en el remolcament del ferri: no hi ha fuita o vessament de fueloil i aquesta és la prioritat a l'hora d'actuar. https://t.co/r7rZw3HGFP