Sólo el 0,1% de turistas extranjeros se contagió de covid en Balears

Desde que los touroperadores alemanes abrieron sus vuelos con las Islas el pasado mes de abril, apenas 2.385 turistas que han llegado durante estos meses se han contagiado de la COVID-19, según los datos de que dispone la Conselleria de Salut. No llega ni al 0,1 % de los casi 2,8 millones de viajeros que se han desplazado hasta Balears, una cifra muy baja si se tiene en cuenta el importante trasiego de visitantes.

De esos 2.385 turistas que han dado positivo en las Islas, 553 han acabado en alguno de los hoteles puente que hay habilitados en las cuatro islas para garantizar el confinamiento en condiciones. El resto ha permanecido recluido en sus respectivos hoteles, apartamentos o villas en los que han estado alojados.

Seguimiento de la central

La central COVID ha realizado el seguimiento de los extranjeros para verificar que se confinan como el resto de ciudadanos de Balears cuando se detecta que tienen la enfermedad, tras la realización de una prueba PCR. Es decir, se les llama periódicamente para verificar que están cumpliendo el aislamiento como corresponde.

En el Govern aseguran que no disponen de datos sobre el número de turistas españoles que se haya podido contagiar, ya que el sistema no discrimina si son turistas o no. Por esta razón, en la estadística no figuran todos los positivos que se dieron entre los jóvenes que estaban de viaje de estudios en la Isla y que acabaron confinados en el hotel Bellver hasta que una jueza levantó el confinamiento acordado por el Govern como medida de salud pública.

Desde abril se han producido en las Islas un total de 57.663 contagios, según los datos de la Conselleria de Salut. Eso significa, que los contagios entre los extranjeros que están de vacaciones en las Islas suponen el 4 % del total que se ha registrado en estos cinco meses. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esos contagios se suman cada día a la estadística, lo que hace que durante estos meses también suba la incidencia acumuladas en las Islas al añadirse los contagios entre los extranjeros.

Destino seguro

El Govern, con el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela a la cabeza, ha insistido ante las autoridades de otros países que Balears es un destino seguro y la estadística certifica el bajo nivel de contagios si se tiene en cuenta el volumen de turistas que han llegado.

Las autoridades sanitarias siempre han señalado que los contagios no están en los establecimientos turísticos, que aplican unos rigurosos protocolos sanitarios, sino que se producen cuando los turistas extranjeros participan en actividades ajenas al establecimiento que congregan a muchas personas, como puede ser el caso de los desfases en Magaluf o la Platja de Palma.

Llega al juez el caso de los estudiantes

La directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, comparecerá este mes ante el juez para detallar las circunstancias en las que se ordenó el confinamiento de los casi 200 jóvenes que estaban de viaje de estudios en la isla y que provocaron un macrobrote con afectación por varias comunidades autónomas. La directora deberá responder a la denuncia presentada por los padres de algunos de estos jóvenes contra el Govern.