La economía balear ha crecido un 26,5 % en el segundo trimestre, según CAEB

El valor añadido bruto no agrario se ha situado en Baleares en un crecimiento del 26,5 % en el segundo trimestre del año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según el informe de «Evolución Económica» de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

Menorca ha seguido aprovechando durante el segundo trimestre su mejor situación epidemiológica para ir un paso por delante del resto del archipiélago en el proceso de desescalada e impulsar, así, su balance económico trimestral: la economía menorquina ha repuntado un 28,5 % respecto al segundo trimestre del año pasado (vs -17,3%, 1º trim.).

En Ibiza y Formentera crece un 27,9 % (vs -20,2%, 1º trim.) y en Mallorca el 26,4 % (vs -20,2%, 1º trim.), informa CAEB en un comunicado.

Menorca es el territorio que se encuentra más cerca de recuperar los niveles de actividad previos (-17,4 %), ligeramente por delante de Mallorca (-17,6 %) y, sobre todo, de Pitiüses (-23,6 %).

La presidenta de la patronal ha explicado que «la actividad ha rebotado durante el segundo trimestre en todos los sectores, si bien destaca el giro positivo que han dado los servicios», ha informado en una nota CAEB, que considera este segundo trimestre un punto de inflexión que «da el pistoletazo de salida al tan ansiado, como necesario proceso de recuperación».

La tasa de valor añadido bruto no agrario de Baleares recoge los primeros intentos de apertura de la actividad en la desescalada gradual de las restricciones para el control de la pandemia y contrasta con el signo negativo interanual hasta el trimestre anterior (-19,6 %).

Según CAEB, la economía balear ha entrado, técnicamente, en fase de expansión, pues más de la mitad de los indicadores de actividad representativos crecen (67,4 % vs 22,2 %, 1º trim.) o se aceleran (81,4 % vs 37,8 %, 1º trim.).

Planas ha detallado que «el giro positivo» se ha dado en los servicios desde la apertura perimetral del archipiélago en abril y la ampliación de franjas horarias y aforos en los espacios comerciales, de restauración y culturales.

El valor añadido de los servicios ha repuntado un 28 % (vs -22,1%, 1º trim.), el primer marcador en positivo de los últimos cinco trimestres. El valor añadido del sector se mantiene en torno a una quinta parte por debajo del nivel prepandemia (-20,4 %), el más acentuado entre los ámbitos de actividad.

La industria registra un incremento interanual del 16,3 % frente al -7 % del primer trimestre y ha iniciado la recuperación. Sigue una décima parte por debajo del valor añadido prepandemia (-11,1 %).

La construcción ha cerrado el segundo trimestre con un incremento real del valor añadido bruto del 20,5 % (vs -5,4%, 1º trimestre), con menos de un 5 % de diferencia respecto a los niveles prepandemia. el presupuesto de ejecución vinculado a los proyectos de construcción visados durante los meses de abril y mayo ha experimentado un notable rebote (89,5% vs -42,1%, 1º trimestre).

La apertura de actividad ha derivado en una moderación del descenso de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (-1,7% vs -5,5%, 1º trim.) y por primera vez sube en junio, un 6,5 %, frente al descenso del 8,1 % de abril.

El consumo privado ha experimentado durante el segundo trimestre del año un repunte real del 32,3 % (vs -22,3%, 1º trim.) y se ha erigido en la facción más dinámica del cuadro macroeconómico balear. CAEB señala «un gap» pendiente de recuperar cercano a una sexta parte del nivel prepandemia (-16 %).

El gasto turístico ha sido 27 veces superior al contabilizado un año atrás, ante una afluencia de visitantes que se ha multiplicado prácticamente por 20. Las cifras son más acusadas en el segmento internacional, cuyo desembolso se ha multiplicado por 45,5, y la afluencia es 40,9 veces superior.

CAEB precisa que las cifras siguen «en niveles muy inferiores a los habituales para el gasto turístico», con 1.496 millones de euros, lejos de los más de 5.000 de dos años atrás.

Las islas han sido la comunidad turística que ha recuperado la mayor fracción del gasto de los visitantes internacionales (26,5 %).

La inversión ha repuntado durante el segundo trimestre a un ritmo interanual del 22,7 %.

Planas ha pedido que las empresas sean «partícipes de los proyectos de reformulación auspiciados por el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España», con objetivos de digitalización y sostenibilidad que están penetrando en la agenda de recuperación de las compañías del archipiélago de cara al futuro.