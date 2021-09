El Gobierno busca reabrir la frontera con Argelia para frenar la oleada de pateras

2021 ya es el año récord en la llegada de pateras a Baleares y aún faltan algunas de las semanas en las que la ruta desde Argelia a las Islas tiene una mayor actividad. La oleada que se inició el fin de semana siguió este lunes con otras cuatro embarcaciones: dos fueron interceptadas en Cabrera, una llegó a Eivissa y otra a Formentera.

A bordo de ellas, otros 62 migrantes que elevan la cifra del año a los 1.499. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, expresó ayer por la mañana que el Ejecutivo busca la reapertura de la frontera con Argelia para poder llevar a cabo devoluciones de migrantes: «El objetivo es que se pueda abrir cuando antes. No podemos consolidar un flujo irregular», manifestó.

La gran oleada de los últimos días es la mayor jamás registrada, aunque no dista mucho de otros episodios que se produjeron en 2020. En total han sido 21 pateras con 322 personas: 175 en Mallorca; 128 en Formentera y 19 en Eivissa. En ese número se incluyen niños desde seis meses a once años y varias mujeres, entre ellas una embarazada. Esta presencia es inusual en las embarcaciones que llegan a Mallorca desde Dely.

El cierre de las fronteras desde Argelia como consecuencia de la pandemia impide la devolución de los migrantes como se hacía de forma regular anteriormente. Ahora, el protocolo implica la apertura de un expediente de expulsión pero, ante la imposibilidad de ejecutarlo, los migrantes viajan a la Península mediante un programa de atención humanitaria que tutelan organizaciones no gubernamentales. De ahí continúan el viaje a otros países europeos en su mayoría, sobre todo a Francia y Bélgica.

Un grupo de jóvenes migrantes este lunes a mediodía, en el paseo Mallorca, poco después de abandonar a Jefatura de Policía.

Para la delegada del Gobierno, las llegadas de estos días confirman la «tendencia al alza»: «Es un fenómeno que nos preocupa, que es laborioso de mantener pero tenemos la situación controlada porque tenemos una muy buena coordinación institucional». También aludió a la adecuación de un lugar en Son Tous para poder alojar a los inmigrantes. Los que llegaron a Mallorca en los últimos días quedaron repartidos a lo largo de dependencias de la Policía Nacional, entre calabozos y aparcamientos. De hecho, los detenidos ‘convencionales’ fueron trasladados a la Policía Local de Palma para poder hacer sitio.

Calvo insistió este lunes en que las dependencias que se emplean cumplen cualquier exigencia y que los migrantes «están atendidas en condiciones de absoluta dignidad y de atención a las condiciones básicas». Están allí un máximo de tres días retenidos mientras pasan exámenes médicos y se cumplen con los trámites administrativos. Desde hace aproximadamente un año no pasan a disposición judicial al no ser necesaria una orden para su confinamiento en un centro de internamiento al no poderse ejecutar en un plazo razonable su expulsión a Argelia.

Este lunes también se produjeron nuevas detenciones de patrones de pateras que se suman a una que se llevó a cabo el fin de semana. En esta ocasión el arresto se produjo en Formentera cuando intentaban repostar una embarcación con indicios de haber sido utilizada para el tráfico ilícito de personas. Los de 31 años, fueron sorprendidos por la Guardia Civil a las 2.30 horas, con una embarcación de 8 metros de eslora, dotada con dos motores de 250 CV.