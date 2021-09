Salud y Educación revisarán el uso de la mascarilla en el patio de los colegios

Las Conselleries d'Educació y Salut revisarán el uso obligatorio de la mascarilla en los patios de los centros escolares de las Islas al final del primer trimestre del presente curso escolar; actualmente es obligatoria siempre para los mayores de seis años. La decisión dependerá de cómo evolucionen los contagios de COVID-19 de aquí hasta entonces, según han informado fuentes de Educació.

Además, han explicado que se valorarán todas las medidas de prevención en los centros educativos que actualmente se encuentran en vigor con la finalidad de prevenir la propagación del coronavirus.

Un grupo de padres ha iniciado una recogida de firmas contra el uso de la mascarilla en el exterior de los colegios: el patio, educación física o las excursiones. Uno de sus argumentos es que en Cataluña las máscaras de protección facial no son obligatorias en las actividades exteriores; mientras que en Aragón o Murcia no las tienen que llevar en Educación Física, cumpliendo con el Real Decreto estatal.

En este sentido, sostienen que la OMS desaconseja que los niños lleven mascarilla para hacer actividad física, jugar, correr y saltar en el patio; añaden que «según las sociedades científicas no se producen prácticamente contagios en el exterior».

Los padres solicitantes de las firmas consideran que «la normativa para este curso escolar no es coherente con la normativa de uso de las mascarillas en los espacios exteriores públicos, ya que la sociedad hace meses que no la lleva». Además, exponen que «los niños por las tardes se pueden mezclar para hacer actividades extraescolares, jugar en las plazas, parques, calles y playas sin mascarillas y hasta se permite celebrar cumpleaños en lugares cerrados sin ventilación».

En su opinión, «la escuela no puede seguir con la misma normativa de septiembre de 2020. Se relajan las medidas en todos los sectores y desaparecen las restricciones nocturnas entre no convivientes. No podemos ser los más restrictivos de Europa y de España en la escuela», sostienen.