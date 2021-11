Balears supera los 1.000 muertos con covid

Baleares ya ha superado los 1.000 muertos con COVID-19, exactamente se ha llegado a los 1.006 tras los siete que han sido notificado este miércoles. Cuatro de ellos han fallecido recientemente, mientras que los otros tres corresponden a una actualización de datos. Los óbitos que se han dado a conocer este miércoles corresponden a personas con edades comprendidas entre los 77 y los 95 años; se trata de cinco mujeres y dos hombres.

La Conselleria de Salut ha notificado 93 nuevos casos positivos de coronavirus, 57 más que la jornada anterior. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 101.305 personas en las Islas. La tasa de positividad es del 2,99 %, por debajo del 5 % que recomienda la OMS para tener controlada la pandemia.

En la UCI hay 20 personas ingresadas con COVID-19; el porcentaje de ocupación es del 5,5 %, por lo que el nivel de riesgo es bajo. En planta hay36 pacientes hospitalizados y 1.107 son atendidos en Primaria.

Desde el IB-Salut han destacado que ya no quedan usuarios positivos en las residencias de la tercera edad de las Islas; algo que no pasaba desde el pasado 12 de julio. No obstante, sí hay siete trabajadores de estos centros con diagnóstico confirmado y activo en diferentes residencias.

En materia de vacunación, se han aplicado 1.619.128 dosis de la vacuna contra el coronavirus. El 82,04 % de la población diana de las Islas cuenta con la pauta completa de vacunación, mientras que el 83,78 % tiene al menos una dosis.