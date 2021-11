La mitad de personas sin vacunar contra la covid en Balears son extranjeras

La mitad de las personas que aún no se han vacunado contra la COVID-19 en las Islas y que tienen edad para hacerlo, es decir, que son mayores de 12 años, son extranjeras. Así lo indicó este martes la consellera de Salut, Patricia Gómez, durante su visita al Vacubús que se ha instalado en Inca con motivo del Dijous Bo. La consellera explicó que desde Salut se está llevando a cabo un estudio detallado de la población que ha decidido no vacunarse con el fin de conocer los motivos y poder llegar a esta población. «Nuestro objetivo es alcanzar un máximo de personas vacunadas», insistió. Sobre el estudio, explicó que, por una parte, la Gerència d’Atenció Primària analiza prácticamente caso a caso quiénes no se han vacunado con el fin de saber el porqué de su decisión. Al mismo tiempo, diferentes expertos de Salut están centrados en la población extranjera tras detectar que un elevado porcentaje de ésta no está vacunada. En este sentido, indicó que se trata tanto de personas con su residencia habitual en las Islas como los que tienen aquí su segunda residencia.

La población que tiene que vacunarse suma 1.034.867 personas en Balears, de las que 854.084 ya cuentan con la pauta completa según la última actualización de Salut. Representan poco más del 82 % de la población diana. Por tanto, quedan 180.783 mayores de 12 años por inocular, de los que entorno a 90.000 son extranjeros, según desveló ayer la consellera.

Campañas estratégicas

De ahí, que Gómez insistiera en la importancia de llevar a cabo campañas estratégicas para esta población. Explicó, asimismo, que el porcentaje de vacunación varía según cada municipio y que los que están a la cola son algunos pueblos de Eivissa, así como diferentes zonas turísticas de Mallorca. Sobre esta cuestión, añadió que «no hay relación alguna entre población vacunada y capacidad adquisitiva». «La vacuna salva vidas», repitió la consellera, quien aseguró que el 70 % de las personas contagiadas por COVID-19 que ingresan en la UCI no están vacunadas. Si bien reconoció que no impide contraer la enfermedad, sí que los síntomas son más leves en caso de estar inoculado. Y reivindicó la vacunación precisamente en el momento actual, en que la incidencia se dispara en la mayoría de países europeos. «Debemos estar muy vigilantes», concluyó. De hecho, en las Islas también se acelera la subida de la curva de contagios y este martes se notificaron 177 nuevos positivos en un solo día. Se trata de la cifra más alta en los últimos dos meses y medio. Los casos que atiende Atenció Primària ascienden ya a 1.763 y se han incrementado un 21,5 % en solo cuatro días. La presión asistencial, el indicador que más preocupa, también mantiene una tendencia al alza, como se aprecia en el gráfico adjunto.

El martes había 26 pacientes en las UCI, que se mantienen en riesgo bajo; y otros 43, en planta. Representan la mitad de los que había en los hospitales el pasado 20 de septiembre, cuando la incidencia y el número de casos activos eran similares a los actuales. Entonces había 43 personas ingresadas en las UCI y otras 105 en planta. Desde Salut siempre han defendido que la vacunación es clave para evitar un empeoramiento del estado de salud en caso de contagiarse y, por tanto, acabar ingresado en un hospital. Pese a la proximidad de fechas de mucha movilidad e interacción social, como son el Black Friday y el puente de diciembre, y al aumento «sostenido» de contagios, desde el Govern no se plantean por ahora aplicar nuevas restricciones. «Si cumplimos las normas vigentes y que sabemos que funcionan, como son el uso de la mascarilla cuando hay mucha gente y, de forma especial, en espacios cerrados, no hacen falta nuevas medidas», aseguró ayer la consellera.