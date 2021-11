Ciudadanos Balears descarta concurrir en listas con otros partidos

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha asegurado que su formación «no va a concurrir en listas con otros partidos porque sin Cs y sin los liberales no hay centro en España ni en Baleares». Según ha informado Guasp este sábado en declaraciones a los medios, durante la primera convención política de Cs en Baleares, «Cs no va a concurrir en listas con otros partidos, porque sin esta formación y sin los liberales no hay centro en España ni en esta comunidad autónoma, Baleares». Así, ha hecho hincapié, «es importante poner en valor el proyecto liberal y reivindicar que Cs es imprescindible».

Para la coordinadora autonómica de Cs en Baleares, «Cs es la única alternativa de centro liberal al bipartidismo, porque allí donde gobierna esta formación se bajan impuestos y se aplican políticas económicas con cabeza y políticas sociales con corazón», ha afirmado.

Además, ha añadido, «lo que diferencia a Cs de los demás partidos es que mira al futuro y vela por el interés general, sin centrarse en la autocomplacencia como hacen otros». «Frente a partidos políticos como PSOE y PP, que sólo representan la alternancia bipartidista de siempre, Cs es la alternativa que se mantiene centrada en presentar propuestas sensatas, moderadas y liberales, en dar respuesta a los problemas de la sociedad balear y en ser el motor del desarrollo económico y social de las islas», ha subrayado Guasp, quien ha hecho hincapié en que «no se puede ceder más espacios a los nacionalismos y los populismos, que es lo que siempre ha hecho el bipartidismo».

En esta línea, ha asegurado que «Cs es un partido liberal y no tiene nada que ver con el PP, que es un partido conservador, ni con el PSOE, que en teoría es socialdemócrata pero se ha ido más hacia la izquierda, y por tanto no puede confluir en listas electorales con ellos, eso es ciencia ficción». «Somos un partido imprescindible, con una ideología liberal, y podemos tener cosas en común con otros, pero somos un partido claramente diferenciado y quiero reafirmar que Cs continuará su rumbo», ha enfatizado Guasp. Asimismo, la líder de Cs en Baleares ha apuntado que «es el momento de pensar en los jóvenes, en las familias, en las pymes, en los trabajadores y en las empresas de las Islas, y hay que centrarse en hablar de una comunidad más libre, más moderna, más justa, más innovadora, más sostenible y más competitiva». «En definitiva, Cs apuesta por una política útil, centrada en fortalecer un estado de bienestar basado en la igualdad de oportunidades», ha señalado.

Finalmente, la coordinadora y portavoz de Cs en Baleares ha expresado «un profundo agradecimiento a cada uno de los afiliados, simpatizantes, regidores y a todos los cargos de Mallorca, Menorca e Ibiza, con quienes estos dos días se va reflexionar de forma abierta con los afiliados como protagonistas y, sobre todo, con ideas, porque en la política actual se habla muy poco de ideas». «No me conformo con unas islas a la cola en abandono escolar, a la cola en calidad educativa y con unos jóvenes que ven su futuro hipotecado por una altísima tasa de paro; no me conformo con una educación y una sanidad basada en peajes ideológicos y en imposiciones lingüísticas, que nos hacen menos iguales y menos libres; y no me conformo con una inversión mínima en investigación», ha concluido Guasp, quien ha animado a todos los participantes a «empezar hoy mismo a construir juntos el futuro de Cs y el futuro de Baleares con un proyecto de centro liberal, mirando al futuro con ilusión y primando el interés general».