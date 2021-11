Negueruela: «Los no vacunados están poniendo en riesgo a toda la población»

El Govern asegura que las personas no vacunadas están poniendo en riesgo a toda la población y pide un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad con el resto de la sociedad. En estos momentos aún hay un 20 % de la población diana que no se ha vacunado y el Govern no tiene herramientas para obligar a que lo hagan. Una de las posibilidades para incentivar la vacunación es exigir el certificado COVID para entrar en la hostelería, pero el portavoz del Govern ha dicho que no quiere especular sobre la posibilidad de que Baleares también implante esta obligación en las próximas Navidades.

«No hay ninguna excusa para que el 20 % que aún no se ha vacunado no lo haga», ha insistido. «Se ha de pedir este esfuerzo y apelar a la responsabilidad de los no vacunados, que están poniendo en riesgo a los demás, que sí han entendido esta situación», ha insistido Negueruela.

«No haremos especulaciones sobre lo que pasará en Navidad», ha señalado el conseller, aunque ha precisado que por ahora el Govern no se plantea «una situación diferente» a la actual. Ha señalado que, hace un año, cuando comenzaron a aprobarse limitaciones y restricciones, no existía la vacuna, lo que marca una diferencia con respecto a estas fiestas. «Este año tenemos la vacunación y esa es la mejor herramienta», ha dicho.

En cualquier caso, también ha recordado que Menorca ha pasado a un nivel peor del que estaba y ha incidido en la difícil situación en la que se encuentran algunos países de nuestro entorno, donde el porcentaje de vacunación es inferior al de España.