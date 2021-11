Negueruela justifica el patrocinio de LOS40 como el de otros 60 eventos

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha justificado este martes el patrocinio de la gala de los premios de Los 40 Principales, acordada en mayo junto con la de otros 60 eventos para mantener la actividad y el turismo hasta noviembre. En el turno de control al Govern, en el pleno del Parlament, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha preguntado a Negueruela por qué se ha destinado impuesto de turismo sostenible al patrocinio de una gala del grupo Prisa.

Negueruela ha explicado que en mayo de este año, «con la caída enorme del producto interior bruto y muchas incertidumbres», se programaron todos los patrocinios de grandes eventos deportivos y culturales que empezaron en junio con el objetivo de llegar con eventos hasta noviembre. «Lamento la confusión al respeto porque son fondos covid y no fondos ITS, puede haber fondos ITS pero no estrictamente», ha afirmado.

Ha asegurado que con esos patrocinios se ha conseguido llegar a noviembre «con las islas abiertas permanentemente abiertas a España y al mundo». Rodríguez ha asegurado que ese patrocinio se ha acordado porque, entre los partidos del Pacto, es el socialista «quién manda en este gobierno y es el que maneja el dinero».

El diputado de Vox ha cuestionado por qué el impuesto se llamó de turismo sostenible. «Supongo que porque llamarlo impuesto para fiestas y saraos quedaba feo», ha concluido.

Negueruela ha justificado la «campaña de comarketing más agresiva que otros años» por la situación de la pandemia y para mantener la actividad empresarial y el empleo. Ha asegurado que se han patrocinado «todo tipo de eventos» y ha puesto como ejemplos la Challenge Ciclista de Mallorca, la UCI Track Champions League, el Mallorca Summer, el Road to Mallorca, PGA de Golg, y «hasta 60 eventos que se han patrocinado en colaboración público-privada». «Este era un evento más de los que se solicitaron por empresas al Govern, se estudió y se hizo para dar eventos desde octubre organizados por esa cadena hasta noviembre», ha señalado.

El Govern balear aportó 580.000 euros para la organización de la gala y los actos previos de los premios de Los 40 Principales que se celebró en Palma el 12 de noviembre.