Armengol: «Con orgullo, con ganas y con pasión, vamos a por la tercera»

«Con orgullo, con ganas y con pasión, vamos a por la tercera». Francina Armengol, reelegida como secretaria general del PSIB, ha animado a los militantes socialistas a que sigan luchando para ganar las próximas elecciones y seguir construyendo las Baleares «de los próximos 20 años». «Somos el partido del país, el único que tiene diputados en las cuatro islas», ha destado en su intervención. La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha defendido que su partido es el único que puede representar la singularidad de la comunidad autónoma.

El PSIB ha entregado este fin de semana el poder a Armengol en un congreso sin disensiones y con una ejecutiva en la que tiene gran peso el núcleo duro del Govern, con la presencia en la ejecutiva de Iago Negueruela, Mercedes Garrido y Rosario Sánchez. El senador Cosme Bonet será la mano derecha de Armengol en su cargo como secretario de Organización. «Menos mal que hemos gestionado nosotros la crisis», ha dicho la líder del PSIB, quien ha recordado que durante la anterior crisis inmobiliaria hubo despidos, la gente se quedó sin protección y se despidió a profesionales de la sanidad y la educación. «Algunos de aquellos están en la cárcel y otros, en otros partidos», ha ironizado.

«¿Qué habría pasado de no estar nosotros gobernando?», ha insistido Armengol, que ha tenido palabras de agradecimiento para el exministro de Sanidad, Salvador Illa, presente en el Congreso, por no haberse puesto «de perfil» durante la pandemia y por haber creado «el escudo social más grande de la historia». La secretaria general del PSIB ha contrapuesto este escudo social a la ideología liberal, a la que no le interesa lo público y tiene una forma «egoísta» de entender el mundo «y que la economía solo ayude a las rentas altas y no se redistribuya».

«Somos un territorio frágil y debemos tener un modelo económico que lo tenga en cuenta», ha señalado. Armengol ha reconocido que el turismo es el motor económico fuerte de la economía balear «y seguiremos apostando por él», pero ha precisado que se debe mejorar y apostar por un modelo de calidad que mantenga puestos de trabajo durante todo el año, no solo durante un tiempo. También ha tenido un mensaje para los empresarios : «Queremos que el mundo turístico tenga conciencia social y que trate bien a los trabajadores», ha dicho, con especial mención a las Kellys.

«Somos conscientes de que el turismo debe servir de palanca para otros sectores como el primario, secundario, y hay que conseguir este nexo de unión de que vengan turistas y haya diversificación económica», ha recalcado, aunque ha incidido en que la COVID «nos ha enseñado que ni podemos depender solo de un sector». «Queremos una economía que cree puestos de trabajo, fuerte y robusta. Todos los avances tiene sello socialista. Desde que gobernamos, esta comunidad es la que más invierte en políticas sociales», ha manifestado en el discurso de clausura del cónclave socialista. La líder del PSIB ha hecho un balance de todas las políticas desarrolladas por su Govern, con especial mención a la vivienda, las leyes de memoria democrática, de igualdad, de educación o de salud, con un reconocimiento especial a la consellera Patricia Gómez.

Al término de su intervención, la líder del PSIB ha reclamado un sistema de financiación «que haga justicia a las Islas», pero también ha recalcado que Balears ya tiene un REB gracias a que Pedro Sánchez está en La Moncloa y a que en Baleares hay un gobierno progresista, y ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un estado federal, con la cogobernanza que se ha empleado durante la pandemia como ejemplo. Armengol ha concluido su intervención con una palabra de agradecimiento para los socios que gobiernan con el PSIB.