Cómo funcionará el pasaporte covid para entrar en gimnasios, bares de copas y restaurantes

El Consell de Govern pedirá este lunes el aval del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) para poder solicitar el certificado covid en bares de copas, gimnasios y restaurantes de más de 50 personas. Así es como funcionará la medida a partir de este fin de semana en caso de que los jueces lo autoricen.

Los ciudadanos

¿Quiénes pueden conseguir el certificado covid? El certificado se puede conseguir por tres razones diferentes: porque se acredita la doble pauta de vacunación, porque el ciudadano presenta una PCR negativa o porque la persona que quiere acceder a los servicios donde se exigirá este documento ya ha pasado la enfermedad en algún momento.

Papel o digital

¿Cómo se solicita el documento? El certificado digital se puede solicitar a través del Portal del Paciente con el sistema de identificación Cl@ve, a través de la ‘app’ para el móvil Cita Previa GOIB introduciendo el número de la tarjeta sanitaria o acudiendo de forma presencial al hospital de Son Espases, de Inca o de Manacor. Es probable que el Govern habilite más puntos de recogida.

La entrada

¿Cómo se hará la verificación en el local? Las personas que quieran entrar a estos puntos deberán enseñar el código QR a la entrada ya sea en papel o en un documento digital. Los responsables del local verificarán que el documento es válido y pueden pedir que se coteje con el DNI.

El control

¿Y las aplicaciones para los propietarios? El Govern está trabajando en una aplicación web, que se llamará ‘Verificacovid’, desde la que los propietarios de los locales podrán leer los códigos QR en sus móviles y comprobar la validez del certificado. Es un lector que ya funciona en Catalunya y cuya tecnología se adaptará a las Islas. También hay otras aplicaciones en el mercado que permiten leer estos códigos.

El momento

¿El control se hará para entrar o una vez dentro? Es algo que aún no se ha especificado, pero muy probablemente quedará a criterio de los responsables del establecimiento, siempre que velen por el cumplimiento de la norma en el local. Si se comprueba que, una vez dentro del local, la persona no tiene el documento, el responsable deberá pedirle que se vaya.

Más condiciones



¿Si reservo antes me pueden pedir el documento? En principio, no. El certificado covid debe mostrarse al acceder al local o una vez dentro, así que no es un requisito para tener una reserva. En cualquier caso, la reserva no es un aval para entrar: por mucho que esté confirmada, sin el pasaporte no se podrá entrar al establecimiento.

El calendario

¿Desde cuándo estará en funcionamiento? La intención del Govern es que el pasaporte se ponga en marcha desde este fin de semana para cubrir así el largo puente de la Constitución. Si hoy se pide el permiso de los jueces, la respuesta llegará muy probablemente el jueves.

Las sanciones

¿Habrá multas por los incumplimientos? Es una de las cuestiones en las que está trabajando el Govern, aunque aún no está del todo definida a la espera de la resolución judicial. Habrá inspectores para comprobar que se cumple la norma y, en caso de que se detecte un incumplimientos, fuentes del Ejecutivo señalan que lo más lógico es que la sanción sea tanto para el cliente como para el propietario.