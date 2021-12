Arranca el pleno final de Presupuestos con cesiones mínimas desde el Govern

Los «presupuestos de la esperanza». Así definió este lunes la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, en una réplica al PP las cuentas de la Comunitat Autònoma para 2022 –que se elevan a 6.374.575.965 euros– y que quedarán definitivamente aprobadas mañana después de que se hayan votado, y en su mayoría rechazado, las 633 enmiendas a las diferentes secciones y que empezaron a discutirse ayer. El Govern aceptará algunas, igual que aceptó algunas de las planteadas en comisión.

Estas cesiones no supondrán ningún cambio fundamental. No desvirtúan los objetivos, ni las grandes cifras aunque, durante la sesión de ayer fueran, defendidas con ímpetu por los portavoces de todos los grupos. Salvo de Vox, que no presentó ninguna aunque dos de sus representantes sí dejaron claro que estaban en contra de las cuentas.

Al pleno faltó su portavoz parlamentario, Jorge Campos. Está aislado por COVID. Hubo cuatro ausencias por este motivo: Margalida Durán y Sebastià Sagreras (PP) y la propia presidenta Armengol. El pleno se inició con indicaciones del presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs, para que no se ocuparan todos los escaños y que los diputados y diputadas se turnaran. Como las enmiendas son por secciones es suficiente con la presencia de la persona que se encarga de defenderla. Ayer se debatieron las cuentas de las conselleries de Presidència, Fons Europeus y Educació. También se aprobó el texto articulado. Fue durante ese debate –el más genérico– donde se platearon las enmiendas más políticas. Tanto el PP como Cs hicieron un último intento para pedir la reducción de cargos, que no se aplicara el incremento de sueldos de los cargos públicos, que se suprimiera la ecotasa o que se incrementara el complemento de insularidad para el funcionariado equiparándolo al de Canarias. Una representación del colectivo, encabezada por el presidente del sindicato médico, Miquel Lázaro, siguió parte de la sesión y se reunió con varios portavoces.

Casi 400

El PP, principal partido de la oposición, es el que más enmiendas mantiene vivas. Tanto generales a cada sección como parciales. Suman un total de 379. «El hecho de tener mayoría parlamentaria no les da libertad para despilfarrar. Salgan del Consolat y miren lo que está pasando en las calles», indicó la portavoz adjunta de este partido, Núria Riera. El pleno continuará hoy y terminará mañana. La cuentas entrarán en vigor el 1 de enero.