El Govern ha valorado positivamente el producto del encuentro de la Conferencia de Presidentes, donde la delegación balear, con la presidenta Francina Armengol a la cabeza, ha defendido que las medidas que se lleven a cabo en las próximas semanas deben cumplir tres ingredientes fundamentales: tener un ámbito temporal claro y definido, ser proporcionales y que se expliquen bien para que la ciudadanía comprenda su utilidad. Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, en rueda de prensa desde el Consolat de Mar poco después de darse por concluida la reunión de presidentes.

Negueruela ha anunciado que este jueves se reunirá la Mesa de Diálogo Social para informar de todos los avances y decisiones a los agentes sociales de las Islas, y ha declinado entrar en la letra pequeña de estas medidas, a pesar de la insistencia de los periodistas. El portavoz ha remarcado que sobre la medida de retomar las mascarillas en exteriores han pedido establecer algunas excepciones y especialmente una limitación temporal a esta medida. Sin embargo, ha destacado que se trata de una acción de ámbito nacional, y por tanto es responsabilidad del Gobierno central aprobarla y ejecutarla.

En todo caso, el portavoz ha asegurado que las acciones descritas por Sánchez y discutidas con el resto de presidentes siguen la senda del trabajo que desde hace tiempo se realiza en la Administración de las Islas. Como ejemplo la contratación de más sanitarios para luchar contra el virus, algo que según ha dicho el portavoz, en las Islas «ya lo hemos hecho, con más de 1.500 profesionales [contratados para reforzar las plantillas] desde el año pasado».

Para el portavoz balear, las medidas de la Conferencia de Presidentes «configuran un marco general», que ahora se va a tratar en las Islas, como se ha hecho en otros momentos de la pandemia, con los Consells insulars, la FELIB y el conjunto de agentes sociales. «La situación tensa el sistema sanitario, pero no es la misma que hace un año», ha refrendado Negueruela, quien en la línea de otros miembros del Govern ha asegurado que si bien los contagios son similares no pasa lo mismo con la situación en las plantas hospitalarias y UCI.

Para el ejecutivo balear es importante en este punto «apelar a la responsabilidad individual y explicar por qué se toman las medidas que se toman, desde la equidad, y para todos por igual, independientemente del lugar donde residan». «En este marco los no vacunados no tienen excusa y deben tomar conciencia colectiva y ser solidarios con el resto, también el resto de países que no han podido acceder a la vacuna», ha dicho Negueruela.

Finalmente, el portavoz ha tenido un recado para los partidos de la oposición en el Parlament. «Los presupuestos de esta comunidad apuestan por la salud más que nunca. No despediremos sanitarios como hacen otras comunidades», ha afirmado el conseller, celebrando el impacto en las cuentas autonómicas que tiene el nuevo presupuesto de salud, una apuesta permanente de los últimos seis años. Así ha censurado la «poca estima de la oposición a nuestro sistema público de salud», y ha lamentado que estas formaciones «no acompañan en nada en esta lucha contra la pandemia».

Este miércoles Armengol ha departido con sus colegas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de estar aislada por su positivo de COVID, en el marco del encuentro de la Conferencia de Presidentes en el actual escenario de explosión de contagios de coronavirus. Ante la previsión de que en los próximos días la variante ómicron sea la predominante en todo el país se ha decidido retomar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores e incrementar la vacunación.

Según se informó previamente Armengol estaba decidida a apoyar que el camino para doblegar la presente ola de coronavirus es la vacunación. A pesar de ello en el Consolat de Mar tienen muy presente el destacado hastío de los ciudadanos y empresarios por una situación dura que se está alargando ya demasiado. Por su parte, la consellera de Salut balear sostuvo en las horas previas al encuentro de presidentes que lo ideal es proseguir con el clima de colaboración institucional que se ha demostrado en la campaña de vacunación.

En declaraciones previas al encuentro la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que «vamos a promover la cultura del autocuidado», mientras que el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya alertó del riesgo «cierto y real» de la nueva ola que «reviste unas características diferentes», con menos ingresos hospitalarios, también en UCI, que en otras olas de la pandemia de COVID. «Las vacunas funcionan», apuntaló sin embargo el líder del ejecutivo de coalición.