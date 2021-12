La variante ómicron de la COVID-19 apareció como una gran amenaza, ya que se temía que supusiese un reinicio de la pandemia. Ante esta situación, las bolsas mundiales cayeron y comenzó a cundir el pánico. Un mes después, algunos expertos están comenzando a ver a ómicron como todo lo contrario, como una esperanza que puede suponer el fin de la crisis sanitaria que lleva convulsionando al planeta desde principios del año 2020. ¿Qué piensan los especialistas de las Islas?

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha manifestado que hay que ser «bastante más cautos» y ha advertido que no tenemos la experiencia de cómo se pasa de pandemia a endemia (enfermedad que va a estar siempre con nosotros). En este punto, ha señalado que con ómicron podría pasar algo parecido a la gripe, si no hay otras mutaciones. Sin embargo, ha precisado que en este caso no hay estacionalidad, por ahora, porque ha habido brotes en momentos de gran relación social, lo que complica mucho que se puedan hacer previsiones; aunque es posible que pueda suceder. En este punto, ha añadido que incluso se le podría cambiar el nombre a la enfermedad. No obstante, cree que para esto aún falta tiempo porque aún no tenemos suficiente información de ómicron. A su modo de ver, sería muy lamentable considerar a ómicron simplemente como un catarro, «eso sería nefasto».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha expuesto que «ojalá ómicron sea el final de la pandemia. Iremos sabiendo más cosas con el tiempo. Es imposible saber ahora todo lo que pasará ni todo lo que tenemos que hacer». March sí ha querido dejar claro que «estamos mucho mejor que hace un año gracias a las vacunas y seguiremos mejorando. Parece más probable en este momento que quede la COVID-19 como una infección endémica, igual que otros virus respiratorios. Por tanto, la salida de la pandemia podría ser una endemia en la que sobre todo en invierno tuviéramos un número de casos al año de COVID, igual que los tenemos de gripe o de otros virus».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva ha manifestado que «la repercusión en cuanto a número de casos y casos graves dependerá de muchos factores como la inmunidad que tengamos, natural y adquirida, y cómo se mantenga en el tiempo (no sabemos cómo tendremos la inmunidad en un año al SARS-CoV-2), la capacidad del virus de mutar y que aparezcan variantes y la situación de cada persona como los inmunodeprimidos».