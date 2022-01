Armengol reclamará al Gobierno que le perdone el pago de más de 4.000 millones que le debe

La deuda del Govern alcanzará los 9.000 millones de euros a finales de este año pero no todo es dinero que se debe a los bancos ya que casi la mitad, unos 4.300 millones, es dinero que se debe al Gobierno de Pedro Sánchez. A la Comunitat no le ha quedado más remedio que pedir durante todos estos años préstamos al Estado porque con los recursos del sistema de financiación no le bastan para cubrir sus necesidades y esa es la justificación que se da para pedir a Madrid que ahora le perdone la deuda.

Es una de las reclamaciones que incluirá Balears a la hora de negociar el nuevo modelo. La reflexión es la siguiente: si las Islas han tenido que pedir dinero al Gobierno porque el que les llega por la vía ordinaria no es suficiente, lo lógico es que Madrid compense esa deficiencia y perdone la deuda contraída. El dato que maneja el Govern es que al cierre del año le quedará con una deuda total por debajo de los 9.034 millones. De esa cantidad, un total de 4.021 millones corresponden a deuda con el Estado, lo que supone aproximadamente un 48 %. La deuda con Madrid ha llegado a ser de 6.100 millones, lo que representa casi el presupuesto que tendrá el Govern el año que viene. La petición de la consellera La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, tiene claro que ese debe ser uno de los ejes de la reclamación que planteará Balears tanto al Gobierno como al resto de comunidades autónomas. Su propuesta es que esos más de 4.000 millones que debe Balears al Estado los asuma el Gobierno. Señala que esta absorción de la deuda de las comunidades autónomas no le afectará. Recuerda que, a efectos de las reglas de estabilidad de la Unión Europea, la deuda de las autonomías ya consta como deuda global de España. Sin embargo, para Balears supondrá un desahogo. «Esa condonación de la deuda es muy importante para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria», señala Sánchez. De hecho, la consellera d’Hisenda cree que esa condonación de la deuda no tiene por qué afectar solo al endeudamiento con el Estado ya que el Gobierno también podría hacerse cargo del dinero que se debe a los bancos, esos otros 5.000 millones restantes. La petición de la consellera d’Hisenda conecta con un informe elaborado hace unos años por la Sindicatura de Comptes de Balears, que concluyó que Balears ha sufrido un claro problema de infrafinanciación que se ha tenido que resolver pidiendo dinero a los bancos para poder cuadrar las cuentas Otras comunidades La Comunitat Valenciana ha encargado un informe similar a su propia Sindicatura ya que, junto con Balears, es otro de los territorios que ha sufrido infrafinanciación. La alianza política entre Francina Armengol y Ximo Puig puede que no sea suficiente para vencer las resistencias de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su época de consejera de Hacienda de Andalucía, justo antes de ser nombrada ministra, Montero se opuso a esta reivindicación planteada por Balears al resto de comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora deberá dar su opinión cuando comience a negociarse el sistema de financiación.