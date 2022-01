El Govern busca espacios para vacunar masivamente con la tercera dosis

El Govern balear está trabajando «intensamente» en la búsqueda de nuevos espacios de vacunación para comenzar, cuando sea posible, la administración de las terceras dosis y las dosis de recuerdo de la vacuna contra el coronavirus de manera «masiva». Fuentes de la Conselleria de Salud y Consumo han explicado a Europa Press que la dificultad tras el acuerdo de la Comisión de Salud Pública de acordar las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años, radica principalmente en la cuestión de los espacios.

Las mismas fuentes han indicado que el acuerdo no ha llegado por sorpresa ya que «tarde o temprano» se iba a seguir avanzando en esta línea y que ahora se está a la espera del modo en qué se debe concretar la estrategia. Logísticamente y administrativamente, han añadido, con la experiencia del sistema de autocita Bitcita, la administración de la tercera dosis a gran escala no supondrá ningún problema. La cuestión es, han insistido, habilitar los espacios una vez que ya no se dispone de los puntos de vacunación masiva como los polideportivos o el hipódromo de Manacor.

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha avalado las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años. Así, según ha anunciado en rueda de prensa este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se amplía el rango de edad de la vacunación con dosis de refuerzo en España, que se situaba por el momento hasta los 40 años. La ministra ha detallado que, como en la primera etapa de la vacunación, se irá «de manera ordenada» por grupos de edad de mayor a menor, «de diez en diez».