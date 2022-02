El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, ha asegurado que está habiendo «sobreactuación» en la reacción de Habtur, la patronal del alquiler turístico, a la congelación de plazas turísticas aprobada por decreto ley. El conseller ha negado que la medida perjudique a este sector de manera específica mientras se intenta beneficiar a los grandes hoteleros.

«Las medidas de contención afectan tanto al sector hotelero como el del alquiler turístico», ha dicho. Para el conseller, es muy prematuro en estos momentos saber qué decrecimiento de plazas habrá en cada uno de estos sectores porque esa es una decisión que corresponde a los consells, que deberán desarrollar la norma antes de los próximos cuatro años que fija la moratoria.

El conseller ha admitido que no se explicó a Habtur ni a ninguna otra entidad esta congelación de plazas para evitar el efecto llamada y que la bolsa se vaciara ante el anuncio del bloqueo. Ese es la razón que explica que el Govern apostara por la figura del decreto ley, que bloquea las plazas de inmediato y evita el 'boom' de petición de plazas. «Es normal que el bloqueo no se comunique antes de aprobarlo», ha insistido.

Ha asegurado que la ley «mira al futuro» social, ambiental y territorial y ha defendido la necesidad de «poner límites» y de hacer una apuesta por la calidad y no por la cantidad. «La mayor parte de las obligaciones que incluimos afectan de manera directa al sector hotelero» ha insistido el conseller, quien ha insistido en que el debate del crecimiento turístico está en la sociedad, que pide una limitación. «Es delicado lanzar el mensaje a los ciudadanos de que necesitamos más alquiler vacacional o más plazas hoteleras», ha dicho.

Negueruela también ha respondido a las críticas del Consell d'Eivissa y le ha reprochado que no haya presentado ni una sola propuesta por escrito. «Se hicieron alegaciones de forma verbal que no pasaron por escrito», ha señalado. «Nos gustaría que se hable del fondo del asunto, no solo de la forma», ha añadido en referencia a las observaciones del Consell.

«El Consell d'Eivissa no ha dicho nada de la reforma laboral, que mejora mucho las condiciones de los trabajadores», ha señalado. También ha insistido en que todas las medidas incluidas en el texto están pensadas para proteger el medio ambiente. «El Consell d'Eivissa debe decir qué modelo quiere», ha concluido.