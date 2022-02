El Govern pone a disposición de los refugiados sus dos albergues

La consellera de Afers Socials iEsports, Fina Santiago, recordó este viernes que Baleares es «tierra de acogida» de refugiados y ofreció al Gobierno estatal «de forma permanente» los dos albergues disponibles para los ucranianos que lo necesiten. Los refugios que ponen a disposición son los ubicados en SonRapinya y s’Arenal. Así lo confirmó la consellera a este periódico preocupada por la situación que viven muchos ciudadanos eslavos tras la invasión de Rusia. «Tenemos dos albergues disponibles con 75 plazas por si el Gobierno considera enviar aquí a ucranianos», dijo Santiago, que remarcó que «somos de las pocas autonomías que tienen espacios propios cedidos al Estado y es una oferta permanente».

Con todo, la responsable de Afers Socials apeló a la paz en Ucrania y aseguró que la Conselleria «se suma a la demanda de la ONU de pedir a Vladímir Putin que se retire del territorio. Apostamos por la paz». Según fuentes de Creu Roja, entidad que gestiona la llegada de refugiados y los distribuye a los espacios habilitados, no hay, hasta ahora, ningún refugiado de nacionalidad ucraniana en Baleares. Por su parte, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriores, Rosario Sánchez, se reunió ayer por videoconferencia con el cónsul de Ucrania en Barcelona, con jurisdicción en Balears, Artem Vorobyov, para trasladar el apoyo del Govern al pueblo y al Gobierno de Ucrania.

Sánchez expresó también la solidaridad del Govern con la comunidad ucraniana residente en Balears –2.104 ciudadanos– y se puso a su disposición. Durante el encuentro, el Govern expresó su ofrecimiento a prestar ayuda en lo que pueda ser necesario a nivel humanitario. La presidenta del Govern, Francina Armengol, tuiteó ayer que «mis pensamientos están con las familias, los niños y los mayores, con tanta gente que está dejando atrás su casa, toda una vida, para huir de la violencia».

Por otro lado, todos los partidos políticos con representación en el Consell de Mallorca (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, El PI y Vox) aprobaron una declaración institucional ante el ataque de Rusia a Ucrania. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, leyó el texto, en el que la institución manifiesta su más enérgica condena «a un ataque totalmente injustificado y que sólo puede llevar como consecuencia una muy gran inestabilidad social y económica mundial». Finalmente, un comunicado conjunto de partidos estatales de izquierda, en el que participan Més per Mallorca y Més per Menorca, denuncia «enérgicamente el ataque militar de Rusia e instamos a un alto el fuego inmediato. Reclamamos una desescalada militar y de tensión de todas las partes que reduzca el riesgo de guerra abierta en Europa. No se debe abandonar el trabajo en favor de la paz».