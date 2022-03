Un grupo de transportistas ha alzado la voz este lunes en Mallorca para protestar por el elevado precio del carburante. Unos 140 camiones han provocado importantes retenciones de tráfico en las entradas a Palma, coincidiendo con la convocatoria de huelga indefinida por parte de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Finalmente, tras el compromiso del Gobierno de bajar el precio del combustible a entre 40 y 60 céntimos el litro las protestas han quedado desconvocadas durante los próximos 10 días. No obstante, han advertido que si la promesa no se hace efectiva reanudarán las protestas y han asegurado que en esta ocasión contarán con el apoyo de la Federación Empresarial Balear de Transportes. Los convocantes de las protestas de este lunes defendían un paro indefinido ante la «gravísima» situación del sector, el precio de los carburantes y unas condiciones laborales «inadmisibles». La Federación Empresarial Balear de Transportes se ha desvinculado del paro; su presidente Rafael Roig ha precisado que aunque comparten las reivindicaciones, la huelga no está convocada oficialmente.