El PP se divide en dos en Baleares ante la opción de un pacto con Vox

La posibilidad de alcanzar un acuerdo con Vox para desalojar a la izquierda del poder divide en dos al PP. Gana ligeramente quienes apoyan este acuerdo, con un 49,7 %, según la encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para Ultima Hora, pero hay otro 44,8% que no ve nada claro que se forme esta alianza. Según la encuesta, la suma de PP y Vox no logra los votos suficientes para gobernar en las Islas. Se queda con 25 diputados, lejos de los 30 que conforman la mayoría absoluta en el Parlament, y el PP está lejos de alcanzar su ambición de gobernar en solitario ya que se tiene que conformar con 18 diputados.

En cualquier caso, en la hipótesis de que se consolide la tendencia al avance de la derecha que reflejaba la encuesta publicada este domingo, la líder de los ‘populares’ de las Islas, Marga Prohens, se enfrentará muy probablemente al dilema de tener que negociar acuerdos con Vox con la mitad de sus votantes en contra de esta opción. En este caso no hay dudas: el pacto se quiere o se rechaza; no hay medias tintas y apenas un 5,5 % de quien se declara votante del PP no sabe o no contesta a la pregunta.

Vox, sí rotundo

En las filas de Vox el resultado es mucho más claro y tajante. El 75,% de los ciudadanos que aseguran que votarán a Jorge Campos cree que las dos formaciones deben pactar en el supuesto de que sumen para derrotar a la izquierda. Es un apoyo abrumador ya que solo un 12,8 % está en contra de este acuerdo. Quienes dudan o no saben qué contestar suponen el 11,7 % de los incondicionales de Vox.

Este porcentaje de indecisos aumenta hasta el 17,5 % cuando se mira el resultado general de la encuesta, pero el rechazo a un pacto entre el PP y Vox es mayoritario entre los consultados por IBES: un 56,3 % cree que no deben pactar para desalojar a la izquierda del poder frente al 26,2 % que apoya el acuerdo.

Además de este eventual acuerdo entre el PP y Vox, la encuesta pregunta a los ciudadanos cuál es su opinión ante el forzado relevo de Pablo Casado como presidente del PP en favor de Alberto Núñez Feijóo. La mayoría del PP que ha respondido a la encuesta cree que el gallego es el mejor candidato que pueden elegir los ‘populares’ tras la crisis en el partido, pero el apoyo no es absoluto ya que frente al 54,4 % que cree que es un acierto, un 20,9 % cree que debería haber sido otro candidato. Hay un 24,7 % que no se pronuncia.

El relevo en las filas del PP deja indiferente al resto de partidos ya que el 45,8 % de los encuestados no opina, pero hay un 35,5 % que considera que la opción de Feijóo es la más adecuada frente al 18, 7 % que cree que debería ser otro candidato. ¿Y quién ha sido hasta la fecha el mejor presidente que ha tenido Balears? También los ciudadanos de las Islas se pronuncian sobre este asunto y la conclusión es rotunda: ninguno. Es lo que opina el 50,8 % de los consultados, mientras que la mitad restante divide su voto entre quienes se han sentado hasta ahora en el Consolat de la Mar.

No es extraño que la ganadora, Francina Armengol, lo haga con un bajo 16,3 % de los votos pero es que quien le sigue, Gabriel Cañellas, apenas logra que el 10,3 % de los consultados le señale como el mejor presidente de la historia balear.

Armengol y Cañellas son los únicos que han encadenado más de una legislatura seguida en el Govern. Bauzá, con un 9 %, supera ligeramente al 8,7 % que obtiene Jaume Matas a pesar de sus escándalos de corrupción. En la cola se sitúan Francesc Antich, que recibe el 7,8 % de los apoyos mientras que Cristòfol Soler, que no llegó a estar ni un año como president, desposeído del cargo por sus propios diputados, logra el respaldo de apenas un 5,9 % del total.