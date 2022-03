La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha defendido este martes en el Parlament los 500.000 euros aprobados por el Govern para reforzar la ciberseguridad y la protección de datos de los sistemas informáticos de servicio de Salud, después del ataque del pasado 30 de diciembre que afectó a unas 30.000 personas. Gómez ha recalcado que la red informática asistencial está abierta pese al ataque «sin precedentes» del pasado diciembre y que actualmente el acceso es «prácticamente seguro» y ha hecho hincapié en la rápida actuación de la Subdirección de Sistemas de Información y del Centro Nacional de Criptología para parar el ataque.

Por motivo de una pregunta en la sesión plenaria, la diputada del PP Maria Borrás ha criticado que aún hay profesionales sanitarios que no pueden acceder a internet desde sus puestos de trabajo o a bases de datos ya que ha mantenido que aún no se han restablecido todas las comunicaciones telemáticas seguras. Además, ha denunciado que Salud debía avisar a las 30.000 personas cuyos datos se vieron afectados por este ataque y ha lamentado que se haga mediante un «banner» en el portal web que dura cinco segundos y que, para saber si eres uno de los afectados, se debe tener DNI electrónico que «solo tiene el 10 % de la población». Por ello, la parlamentaria del PP ha pedido a la consellera Gómez a desde su Conselleria sean «más diligentes», «más transparentes» y que se piense «más» en la población. Ha lamentado no saber si las investigaciones por el ataque informático han acabado, si se ha detenido a algún ciberdelincuente o si ha habido sanciones al Govern por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

La titular de Salud también ha recordado durante su intervención que la ciberdelincuencia es un hecho «grave» a nivel internacional y que se deben seguir las indicaciones de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Criptología, que aconsejaron no hacer pública la investigación «por el riesgo que tiene evidentemente». Así, ha defendido la actitud de respecto hacia los afectados por parte de la Conselleria, ha defendido las medidas para reforzar la ciberseguridad de estos sistemas informáticos y ha destacado el apartado habilitado para que la gente sepa si se accedieron a sus datos durante el ataque.