El Govern enviará al Estado «antes de Pascua» las peticiones de los funcionarios sobre la insularidad

El Govern balear espera enviar al Ministerio de Hacienda «antes de Pascua» un documento con las peticiones y reivindicaciones de los funcionarios del Estado en las Islas sobre el complemento de insularidad.

Así lo ha indicado, en el pleno del Parlament, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Núria Riera. Garrido ha detallado que este es un documento que se ha consensuado con la Plataforma por una Insularidad Digna y con los sindicatos.

Pregunta de la diputada @MNuriaRiera (@GrupPopularIB) a la consellera de @PresidenciaGOIB, @GarridoMercedes, relativa a reivindicacions dels empleats públics estatals a les Illes Balears en quan a una insularitat digna pic.twitter.com/aF9TpD4o4v — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) March 29, 2022

«Este Govern está comprometido con las reivindicaciones de los funcionarios y, por eso, no vamos a soluciones fáciles que es lo que siempre hace el PP», ha expresado. El debate sobre de la insularidad ha surgido después de que Riera haya criticado que el PSOE votase en el Parlament a favor de reconocer la insularidad y 24 horas después votase en contra de una iniciativa del PP en el Congreso para conseguir 18 millones adicionales para las Islas para esta cuestión. Según la diputada del PP, el PSOE ha necesitado «24 horas para traicionar la palabra a los funcionarios del Estado» y «para decir una cosa y luego la contraria». «No son ustedes de fiar, mienten y traicionan», ha censurado. Riera ha lamentado que los funcionarios del Estado no se quedan en Baleares «porque no les compensa seguir viviendo aquí», por lo que ha reiterado la necesidad de conseguir un complemento de insularidad «digno». Ante estas críticas, Garrido ha explicado que el Govern hace propuestas que «van más allá de 18 millones de euros» y está a favor de subir los sueldos, incrementar las plantillas y solucionar la alta edad de los funcionarios del Estado en las Islas.

El PP pide coherencia al PSIB

En declaraciones a los medios tras el debate de las preguntas, Riera ha insistido en reclamar coherencia al PSIB después de pasar en 24 horas de votar en las Islas a favor de reconocer la insularidad a hacerlo en contra en el Congreso de los Diputados para que los presupuestos compensen los sobrecostes. La diputada del PP ha asegurado que la aprobación de esta iniciativa 'popular' ha puesto en evidencia la «contradicción» de los diputados socialistas. Riera ha lamentado que el Govern no haya podido explicar esta incoherencia. Asimismo, ha insistido en que se trata de una reivindicación justa y ahora más necesaria que nunca, después de que Baleares haya perdido en los dos últimos años hasta 1.000 funcionarios. La diputada ha explicado que si el Ejecutivo central no da cumplimiento al mandato parlamentario de aumentar la dotación en 18 millones de euros, presentarán una enmienda a los presupuestos de 2023. Por su parte, el secretario de Administración General del Estado de UGT, Fernando Martorell, uno de los portavoces de la plataforma, ha agradecido la propuesta del PP y ha recordado que se trata de un «tema de Estado», que debería poner de acuerdo a todos los partidos políticos Martorell ha señalado que el déficit de plantillas, del 18 por ciento en la Administración General del Estado, deriva en un peor servicio para la ciudadanía. Por su parte, Manuel Pavón, otro de los portavoces, ha insistido en reclamar coherencia a las fuerzas políticas porque el déficit de funcionarios repercute en peores servicios y ha pedido igualmente dignidad salarial para los empleados públicos.