El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, ha precisado que el plan para decrecer plazas turísticas en Mallorca, un máximo de unas 2.000 al año, en las previsiones más optimistas, no empezará a operar hasta que no concluya la actual moratoria, es decir, dentro de unos cuatro años aproximadamente. Ese es el plazo que tienen los consells para aprobar el nuevo Plan de Intervención en los Ámbitos Turísticos (PIAT), en el que deben decidir qué hacer con las cerca de 20.000 plazas que hay en la bolsa.

Los partidos de izquierdas están a punto de cerrar el acuerdo definitivo que implicará una reducción de plazas a largo plazo por el sistema de 2x1: por cada dos plazas que intercambien los propietarios de establecimientos turísticos, deberán dar una de baja. El conseller ha reconocido que apenas se utiliza este sistema ya que los propietarios recurren a la bolsa, que en estos momentos está congelada. Los efectos reales de la medida se verán a largo plazo.

«No se habla de decrecimiento, sino de mejor de la competitividad con medidas que son necesarias y que marcarán una referencia internacional sin poner en peligro a nadie», ha señalado el conseller con respecto a esta nueva norma.

«Hay un conjunto de enmiendas importantes que mejoran nuestro modelo y que son una modulación de la propia ley», ha añadido. «Es una ley de progreso, pero moderada, pionera en muchos aspectos y que busca una mejora de la competitividad del sector», ha defendido.

El conseller ha lamentado que el PP no se sume a la iniciativa y ha censurado que su presidenta, Marga Prohens, no apoyara en el Congreso la reforma laboral. «Votarán en contra de la mejora de los derechos de los trabajadores y de mejoras en materia ambiental y además están de acuerdo en mantener los autodispensadores de alcohol en los hoteles cuando todos estamos de acuerdo en acabar con el turismo de excesos, algo que apoya el propio sector», ha criticado.

Negueruela ha negado que esta ley ponga en riesgo 100.000 plazas hoteleras y el 25 % de los puestos de trabajo, como asegura el PP. «El PP está mintiendo a la ciudadanía. Suma 90.000 plazas de alquiler vacacional que no están en esta ley porque no están en la bolsa y no se ven afectadas por la ley turística», ha dicho.

El conseller ha recomendado al portavoz del PP Antoni Costa «que vuelva a estudiar un poco si no quiere ser profesor» y ha reiterado que la ley no afectará al 25 % del empleo. «Ellos quieren trabajadores precarios y seguir creciendo en la planta hotelera; que digan que buscan la precariedad de los trabajadores y seguir creciendo, como hicieron con la ley Delgado», ha señalado.

Negueruela ha asegurado que la ley no corre peligro pese a algunas discrepancias con Més y Podemos, como por ejemplo en la regulación del todo incluido, en la edad máxima para que los menores compartan habitación con sus padres o en la regulación de los 'beach clubs'. Ha recordado que ninguna de estas cuestiones se recogen en el decreto ley aprobado por el Consell de Govern con el apoyo de sus socios. «Hay partidos que tiene su propio voz y eso no significa ninguna contradicción ni pone en riesgo la ley», ha concluido.