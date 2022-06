«El cerebro de un adolescente está en desarrollo y les ha pillado la pandemia». La presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Azucena Díez, ha explicado durante la 68 edición de su congreso, celebrado en Palma, que el 95 % de los especialistas admiten estar muy preocupados ante el incremento de problemas de salud mental en niños y adolescentes y piden más formación. «Aprender a escuchar es importante. Hay que hacer el caso justo, pero tras una llamada de atención de un adolescente hay problemas verdaderos los suicidios ocurren todos los días», ha señalado la experta.

A los pediatras les preocupa no estar lo suficientemente preparados en esta materia el 70 % creen que la coordinación con un especialista de salud mental es muy difícil y además no existe un Plan estratégico nacional de salud mental, si bien algunas comunidades como Baleares sí lo han desarrollado. Díez ha explicado que el Ministerio trabaja en reconocer la especialidad de Psiquiatría Infantil, sin embargo para crear nuevas plazas MIR quitarán las de adultos. Lo que en un contexto actual de pandemia, con las repercusiones que ha tenido, no es una solución.

La mitad de las consultas de atención primaria también en niños están relacionadas con problemas de salud mental. «El 70 % de los adultos jóvenes ha tenido síntomas de depresión o de ansiedad en algún momento», ha explicado la doctora. Y ¿cuál es la respuesta para afrontarlo? «Ninguna», ha lamentado. La ola de afectados por salud mental sigue creciendo pero poco se está haciendo al respecto. Por señalar algo positivo, la especialista ha indicado que al menos la población está más concienciada, lo que es el primer paso.