Las elecciones en Andalucía han tenido repercusión en todo el territorio español y Baleares no ha sido una excepción. El PSOE ha sufrido un fracaso histórico al desplomarse hasta los 30 escaños, tres menos que los logrados por Susana Díaz en 2018, que ya tuvo el peor resultado de los socialistas en su granero de votos por antonomasia.

El PSIB-PSOE ha atribuido la «histórica» victoria lograda por el PP a la «constatación del fracaso del proyecto que representaba Ciudadanos» y al «estancamiento» de Vox. Según ha manifestado el secretario de organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, en declaraciones a los medios de comunicación, «hay que reconocer que la victoria del PP este domingo en Andalucía ha sido histórica». Y es que, tal y como ha recordado, «el PP ha logrado una mayoría absoluta, un resultado electoral que nunca antes se había conseguido en esa comunidad autónoma». Para Bonet, la «histórica» victoria de los populares andaluces se ha debido al «fracaso» del proyecto que representaba Cs y al «estancamiento» de Vox. Si bien, también, ha reconocido, que «el candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas, no ha tenido tiempo de consolidar su liderazgo al frente del PSOE andaluz, después de una etapa bastante complicada para el partido en esa comunidad autónoma».

Todo ello, ha apuntado, «ha hecho que los resultados de las elecciones en Andalucía no sean los esperados por el PSOE». A pesar de ello, Bonet se ha mostrado confiado en que «Juan Espadas será capaz de consolidar su liderazgo» y ha asegurado que «el proyecto socialista está bien vivo». En esta línea, el secretario de organización del PSIB-PSOE ha analizado que «cada una de las elecciones autonómicas que se han celebrado en los últimos dos años está demostrado ser bastante diferente, a excepción de la constatación del fracaso del proyecto que representó Cs en su momento». «Un fracaso, el de Cs», ha precisado, que «en el caso Andalucía, se ha traducido en apoyo para el PP, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, donde la formación persistió con pocos diputados o bien, como ocurrió en Cataluña, donde este hecho favoreció al PSOE».

Así, ha considerado que la situación política actual sigue siendo complicada porque «aún hay un sistema complejo de partidos y cada comunidad responde de manera diferente». Finalmente, Bonet ha considerado que la «buena noticia» que ha supuesto el «estancamiento» de Vox en Andalucía ha permitido también que los resultados del PP hayan sido «tan positivos». Sea como fuere, ha reiterado, «es una buena noticia que un discurso tan intolerante y extremista como el suyo -en referencia a Vox- no siga creciendo y se estanque». «Sin duda, es una buena noticia para la democracia», ha sentenciado.

Govern niega preocupación por resultados de Andalucía y confía en que los ciudadanos valoren la gestión de pandemia

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha negado que exista preocupación en el Ejecutivo autonómico tras los resultados de las elecciones andaluzas y ha rechazado que pueda tener efecto y continuidad en Baleares porque los ciudadanos de las Islas valorarán la gestión de la pandemia y las cifras de la recuperación. Negueruela ha resaltado la coincidencia de que en los tres últimos procesos electorales -Madrid, Castilla y León y Andalucía- la ciudadanía ha revalidado los mandatos. En este sentido, el portavoz del Govern ha insistido en que el Ejecutivo tiene marcada la hoja de ruta, avalada por haber mejorado el contexto de 2019 en todos los sentidos. «Encaramos los próximos meses con la tranquilidad del trabajo bien hecho en una legislatura compleja», ha afirmado. Negueruela ha limitado los resultados de los comicios en Andalucía únicamente a esa comunidad autónoma, ha mostrado su respeto a los resultados y ha trasladado su enhorabuena a los ganadores.

Ciudadanos reconoce los «malos» resultados, pero no cree que sean «extrapolables» a Baleares

La coordinadora autonómica y portavoz parlamentaria de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha reconocido los «malos» resultados de la formación en las elecciones de Andalucía, en las que el partido se ha quedado fuera del Parlamento andaluz. En declaraciones a los medios, Guasp ha admitido que «la situación no es buena» para la formación y que «es el momento de hacer una reflexión profunda» y de «poner tratamiento». «Es evidente que no se ha visualizado el magnífico trabajo de los consejeros de Cs dentro de la Junta de Andalucía, hemos sido el motor de ese cambio», ha destacado, considerando que «la factura que ha pagado Cs no es ni merecida ni sana para las democracias liberales».

Con todo, Guasp ha apuntado que «en absoluto» estos resultados son «extrapolables a Baleares», puesto que «la realidad social es muy diferente» y en las Islas hay «partidos nacionalistas y regionalistas». En este punto, ha asegurado que la formación va a seguir trabajando «como el primer día». «Salgo con la cabeza muy alta y el honor de representar a los ciudadanos de estas Islas que nos dieron su confianza», ha añadido. Finalmente, Guasp ha insistido en que «el espacio de centro liberal existe» y que «el bipartidismo no ha sido ni es capaz de afrontar las reformas que Baleares necesita». Por ello, ha pedido a los afiliados que salgan «con la cabeza alta» y «orgullosos de formar parte de un proyecto liberal».

Vox sostiene que «la izquierda se ha descalabrado»

El secretario general de Vox en Baleares, Sergio Rodríguez, ha celebrado este lunes los resultados de las elecciones andaluzas del domingo, porque, aunque su partido no ha logrado el resultado que pretendía, «la izquierda se ha descalabrado». Rodríguez ha subrayado que su partido es, junto con el PP, el único que ha mejorado los resultados de los comicios autonómicos del 2022 en Andalucía, aunque los dos puntos porcentuales de avance no le permitirán «condicionar» las políticas del gobierno regional por la amplia mayoría absoluta de los populares «Los resultados son buenos para España y por tanto son buenos para Vox», que es «algo más que un partido: un movimiento patriótico», ha sostenido el dirigente derechista.

En este punto, ha resultado que «hay dos partidos que han subido: uno de manera espectacular, que es el PP, y el otro es Vox. Y el resto han bajado: ha bajado el PSOE, Podemos y las escisiones de Podemos y hay un partido que ha desaparecido, que es Ciudadanos. Rodríguez ha prometido que Vox continuará trabajando en las Islas para alcanzar el próximo su «objetivo fundamental», que es «desalojar» del Govern a Francina Armengol. Por su parte, Vox cree que los resultados «no son del todo extrapolables» a Baleares y argumenta que «en Andalucía, por ejemplo, no hay el problema del nacionalismo, con lo cual aquí seguiremos en nuestra línea hasta ahora».

UP cree que el PP de Andalucía transmite «un discurso moderado», mientras «Prohens se acerca a la ultra Ayuso»

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha considerado este lunes que el PP de Andalucía «ha sabido transmitir un discurso moderado», mientras que Prohens «se acerca a la ultra Ayuso y representa al PP que en Baleares montaba mafias y era el más corrupto de Europa». López ha descartado de esta forma extrapolar los resultados electorales de Andalucía a Baleares, donde la izquierda lleva «ocho años haciendo políticas progresistas muy positivas para la ciudadanía». De acuerdo con López, el discurso del presidente de la Junta de Andalucía «nada tiene que ver con la línea que marcaba Ayuso en cuanto a relato», de forma que «ha conseguido absorber por completo a Ciudadanos e incluso rascar votos del PSOE».

También ha celebrado que es «Vox es un proyecto que empieza a desgastarse y a estancarse», algo que ha calificado como «un hecho muy positivo». Por otro lado, el portavoz ha apuntado que «cuando la izquierda no llega a acuerdos, los resultados lo reflejan», mientras que en estas elecciones, la suma de los votos de Por Andalucía y Adelante Andalucía «son muy parecidos a los de 2018». «Lo que ocurre es que la ley de Hondt castiga cuando hay una división. La ciudadanía también castiga con su voto cuando hay división, ya que en la papeleta no salía ni el nombre de Podemos», ha concluido.

Més aspira a liderar la movilización de la izquierda tras las elecciones andaluzas

El secretario general de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, considera que su formación se puede convertir «en la referencia de la izquierda progresista, soberanista, ecologista y feminista» en Baleares, tras los resultados de las elecciones andaluzas: «Nos toca movilizar a la izquierda». «En Andalucía se muestra el hundimiento del PSOE y de Podemos y el surgimiento de Adelante Andalucía, un perfil arraigado en el territorio, con un discurso territorial con el que MÉS nos sentimos identificados», ha analizado Alzamora. «Nos toca movilizar a la izquierda y ofrecer esta visión de país diverso que somos y de país sostenible», ha añadido, según declaraciones facilitadas por el partido.

La lectura de los resultados de las andaluzas que realiza Més es que la izquierda arraigada en el territorio, «la izquierda que defiende la identidad de los pueblos, como es Adelante Andalucía, es la izquierda que tiene una visión más de futuro que la tradicional del PSOE o en los últimos años de Podemos». Ha añadido que la mayoría absoluta obtenida por el PP revela que «las derechas están movilizadas», porque Ciudadanos, «que podía tener un cierto componente de centro» se ha quedado sin representación con lo que «está claro que este centro se ha derechizado, el PSOE no puede aspirar a él y pone en mejor situación al PP».

Según el secretario general, «Més puede representar el liderazgo de las fuerzas progresistas porque tiene un discurso que no está tan pegado a programas 'en contra de', sino 'a favor de'». Alzamora cree que, a nivel estatal, «el gran damnificado es el PSOE, muy condicionado por la figura de Sánchez». «Hay que ver cómo evoluciona, pero es difícil de extrapolar porque en Andalucía ha habido hasta hace poco 40 años de gobiernos del PSOE», ha precisado.

El PI cree que hay una tendencia que favorece al «bloque de la derecha«

El portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears en el Parlament, Josep Melià, ha destacado este lunes la «gran victoria» del PP en Andalucía y ha considerado que es «evidente» que hay una tendencia de fondo que favorece al «bloque de la derecha» y especialmente al PP. Según ha declarado Melià, los tres años de gobierno del presidente de la Junta de Andalucía han fortalecido el proyecto del partido en la comunidad autónoma. Asimismo, ha señalado que hay un estancamiento «muy claro» del PSOE, un «hundimiento de las perspectivas electorales» de Unidas Podemos, y una «desaparición clara y rotunda» de Ciudadanos. En este sentido, ha indicado que, tras el nacimiento de Ciudadanos en Cataluña, su presencia en el resto de autonomías ha sido «una aventura de muy corta duración» que finaliza con las elecciones andaluzas. En este sentido, ha augurado que esta «desaparición» también se producirá en Baleares tras las próximas elecciones autonómicas.

Meliá ha asegurado que esto tiene «un cierto interés» para su formación ya que, según ha dicho, ésta representa el «verdadero centrismo y espacio de moderación» en Baleares. «Quien puede moderar de una forma clara y absoluta las políticas de izquierdas y de derechas es El PI», ha apuntado el portavoz, quien ha añadido que ésta es una de las «grandes vocaciones» del partido y a las que se dedicarán de manera «firme» durante los meses que quedan de cara a las elecciones, ya que ha sido un factor que se ha visto «recompensado» en Andalucía y que solicita gran parte del electorado.