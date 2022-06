La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dejó este martes en el aire la posibilidad de que Baleares puede limitar el precio de los alquileres, como reclama el Govern. La ministra respondía en el Senado a una pregunta del senador Vicenç Vidal sobre las razones que explican el retraso en la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de vivienda. Vidal pidió a Sánchez la posibilidad de que Balears ejerza sus competencias en vivienda y puede tomar medidas concretas tras declarar toda la comunidad como zona tensionada. «Le pido que desbloquee la ley, sean valientes, pacten hacia la izquierda y permitan declarar las Islas zonas tensionadas, regular la compra por parte de los no residentes, y limitar el precio de alquiler», pidió Vidal. El senador aseguró que, si el Govern no está dispuesto a hacerlo, deje que sea la comunidad quien lo haga.

«Deje de pensar en ampliar aeropuertos y puertos y haga políticas de viviendas adaptadas al realidad de Balears y si no, déjenos que lo hagamos nosotros», afirmó el senador de Més. Vidal recordó en el Senado que Balears tiene una dificultad añadida en materia de vivienda, con el aumento del precio, que ha sido del 45 % desde 2016 cuando los salarios han aumentado solo un 7 %. «La gente no puede pagar vivienda y miles de jóvenes no se pueden emancipar. Le pido que desbloquee la tramitación de la ley y le anuncio que la vamos a enmendar para pedir que se regule la compra de vivienda por extranjeros como en Dinamarca y Malta», dijo.

Preocupación compartida

La ministra no atendió a las peticiones del senador por lo que respecta a la declaración de zonas tensionadas, el tope a los alquileres y la limitación de ventas a extranjeros, pero sí aseguró que el Ministerio compartía «la preocupación» y la constaba que Baleares estaba haciendo «esfuerzos». Reconoció que la ley está sufriendo retrasos en la tramitación por la «complejidad del tema y la pluralidad de agentes» que han intervenido. En cualquier caso, anunció que el texto se sigue negociando «con máximo espíritu constructivo» con el objetivo de probarla cuanto antes. De hecho, dijo que en julio se habilitará un periodo extraordinario para tramitar la ley. También señaló que, entre los años 2018 y 2021, Balears ha recibido 34,4 millones para construir vivienda.

El senador Vidal avanzó que presentará enmiendas en el Senado en el mismo sentido de las propuestas anunciadas por Podemos, que, sin embargo, no figuran entre las numerosas enmiendas de los morados registradas en el Congreso. De esta forma, Vidal pedirá de forma expresa que la futura ley de vivienda limite la compra de inmuebles a ciudadanos que no lleven un tiempo de residencia en España.