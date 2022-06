La Policía Nacional en Balears ha emitido este jueves un comunicado para que los ciudadanos estén alerta ante la técnica de fraude conocida como 'phising'. Este método de robo consiste en el envío por parte de un ciberdelincuente de un correo electrónico a un usuario simulando ser una entidad legítima, como una red social, banco, institución pública, etcétera. El objetivo es sustraer información privada, realizar cargos económico o infectar los dispositivos electrónicos. En un comunicado, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional en las Islas Baleares advierte del notable aumento de denuncias recibidas en relación a esta modalidad de estafa, especialmente a través de mensajes de texto o SMS.

La Policía explica que el usuario recibe en su teléfono móvil un mensaje de texto (SMS) con información y un link. A modo de ejemplo, la Policía se refiere a casos sobre mensajes publicitarios de nuevas tarifas o productos por parte de compañías de telefonía o empresas de suministro de gas o energía, o supuestos avisos de seguridad por parte de entidades bancarias. El propósito final es realizar falsos cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias, o solicitar dinero en concepto de tasas de aduana para la recepción de paquetes de mensajería.

La Policía Nacional insiste en que no hay que facilitar nunca información bancaria a través de llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos: hay que desconfiar y no 'clicar' nunca en los enlaces adjuntos. Para dar esa información hay que emplear las aplicaciones móviles oficiales o sus páginas web, o bien acudir a las sedes físicas de las empresas. Nunca deben introducirse claves personales en sitios webs que no sean de confianza. Tampoco hay que compartir el usuario y la contraseña con terceras personas no autorizadas. En el caso de que alguna entidad contacte con una persona, es necesario una segunda verificación antes de aportar la información requerida.