La regulación de la prostitución abre una nueva brecha en los socios del Pacte

La regulación de la prostitución en las Islas abre un nuevo conflicto entre los socios del Pacte después de que la Conselleria de Presidència haya abierto el proceso para modificar la actual Ley de Igualdad de Balears. El objetivo de esta modificación, entre otros, es reconocer la prostitución como una forma de violencia, sexual, física o psíquica.

Sin embargo, no parece que la propuesta vaya a salir adelante porque Més ya ha anunciado que no está de acuerdo con impulsar esta modificación. La dirección del partido que coordina Lluís Apesteguia acordó el lunes no apoyar esta propuesta y considera que el redactado actual de la ley vigente ya que lo suficientemente amplio como para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución.

Oportunismo político

Més añade que la propuesta de modificación que impulsa el PSIB responde al «oportunismo político» de los socialistas, que quieren cambiar leyes autonómicas de igualdad «para reproducir el debate estatal entre abolicionismo y prohibicionismo que se ha planteado en el Congreso entre el PSOEy Podemos.

«Lamentamos la actitud del PSIB, que está utilizando el Parlament para un problema que tiene en Madrid con sus socios», asegura la portavoz de Més, Marta Carrió, en un comunicado. «El debate a favor o en contra de la prostitución es falso: nadie está a favor de la prostitución», añade.

En contra de la propuesta del PSIB, la ejecutiva de Més defiende que la ley balear se mantenga como está ya que fue aprobada sin problemas en la pasada legislatura con el apoyo de los tres socios del Pacte. «Es una ley que reconoce todas las formas de violencia machista y, además, fue ampliamente consensuada con todos los espacios feministas y de izquierdas», añade Carrió. Afirma que reabrir este debate es «innecesario y partidista» porque solo busca justificar una modificación de una ley estatal.

Madrid

Las diferencias sobre la regulación de la prostitución a través de una ley estatal se han hecho patentes en los últimos meses entre el PSOE y Podemos, con un enfrentamiento claro entre la exvicepresidenta Carmen Calvo (PSOE) y la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), que quedó patente mientras se tramitaba la ley de garantía integral de la libertad sexual. Més no está de acuerdo con la intención del PSIB de trasladar este desacuerdo a las Islas.

El último estudio sobre la prostitución en las Islas lo presentó la UIB en el año 2020 y en él se calcula que cerca de 2.500 personas se dedican a esta actividad en las Islas. Las estimaciones apuntan a que el negocio mueve más de 70 millones de euros al año, todos ellos opacos. Se calcula que entre el 30 % y el 50 % de las mujeres que se prostituyen son objeto de trata. La mitad de las mujeres se han sentido amenazadas en alguna ocasión.

La portavoz de Més afirma que los partidos del Pacte deben apostar por un feminismo que incida en el cambio social y en las políticas públicas más político y menos ideológico. «La discusión sobre qué hacer o qué dejar de hacer con la prostitución no solo se mueve entre abolición o regulación, sino que va más allá», añade la portavoz de los ecosoberanistas.