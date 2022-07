La reforma de cotización de los autónomos, a falta de que se apruebe en el Consejo de Ministros el próximo 26 de julio, regula las tarifas de cotización: el pequeño empresario con ingresos inferiores a 1.166 euros va a pagar una cuota 94 euros inferior a la actual y aquel que supere los 6.000 euros de rendimiento tendrá una cuota mínima de hasta 590 euros.

Varios autónomos de Mallorca que han valorado este acuerdo aseguran sentir mucha incertidumbre:«Yo no sé cómo me afectará todavía», advierte Ana Nicolau, terapeuta autónoma desde hace años. En su caso, sus ingresos fluctúan mes a mes así que una de sus principales dudas es «qué pasa si mi rendimiento mensual es de 1.000 euros pero un mes gano más o menos».

Ana Nicolau.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Balears, su presidente, Luis García, contesta que «es imposible que un autónomo vaya por ingresos mensuales, por lo tanto entiendo que será al presentar las cuentas cada trimestre cuando se tendrá que pagar más o menos en función de las ganancias. Sin embargo, todavía no hay nada claro, habrá que esperar al real decreto para clarificar ciertos puntos del acuerdo». García es además asesor fiscal y laboral y su cuota de autónomo es de 370 euros, con una base de cotización de 1.250 euros al mes. Con esto, reconoce que la nueva reforma no le afectará:«ni pagaré más ni pagaré menos». Sobre la valoración de este acuerdo estatal aplaude más «las mejoras en nuestras condiciones, como el paro para autónomo».

Más inestabilidad

«En mi caso, no entraría en un tramo tan alto de las cuotas así que no me perjudicaría en principio, pero yo creo que este acuerdo castiga a la productividad –a los que más ganan– y provocará falta de motivación para crecer», critica Rafael Company, autónomo que gestiona un club de negocios y una revista. Considera que este reajuste, que afecta a los que más ingresan, puede provocar «inestabilidad laboral»:«En la medida en que alguien gana mucho y tiene capacidad para crecer, es cuando más se le cortan las alas».

Rafel Company.

La realidad que viven los autónomos mallorquines es que, a día de hoy, no saben bien cómo se desarrollará el actual anteproyecto de ley. Biel Rosselló, propietario de una papelería, así lo reconoce:«No tengo ni idea, lo tendré que consultar con mi asesor. Yo pago una cuota de 293 euros pero entiendo que si yo tengo un negocio pequeño con pocos ingresos y pago esta cuota, igual que otro que gana más, al final el otro tendrá un negocio más lucrativo. Yo espero que a los que no ingresamos tanto nos beneficie».

Michael Luke, autónomo, trabaja como formador y asesor de inversores y trades tanto en bolsa como en Bitcoin. Tras analizar por encima la normativa, cree que «beneficiaría a una minoría, pero no a todos. Siempre he dicho que los autónomos tenemos todo lo malo de los empresarios y todo lo malo de los trabajadores. Y en este caso, con la regulación de cuotas, nos ponen todo lo malo de los empresarios». Recuerda además que «la petición unánime siempre ha sido que la cuota mensual fuera más baja para todos para compararnos con el resto de Europa».

Michael Luke.

Carmen Buelohá esCEO y Project Manager de una agencia de redes sociales en Mallorca y se muestra crítica con el acuerdo. Opina que deberían ser cuotas de 0 a 590 euros. Lo justifica así:«Dicen que se asemeja al asalariado pero no es así. Lo que plantea es que si un autónomo, con un contrato parcial, por ejemplo gana 400 euros, pagará al mes 200 euros, cuando esto lo que hace es asfixiarnos y no se asemeja al caso de un asalariado. Mi crítica va más por la cuota mínima, pues pagar esa cantidad por un ingreso igual o menor a 670 euros representa el 30 % de la ganancia». Aunque cree que era necesario que se cotice en función de lo que se gana, opina que el Gobierno «se aleja de la realidad de los autónomos».