Tres de cada diez avisos por ahogamiento son de menores de 7 años

El momento más frecuente en el que se producen los avisos de un ahogamiento son entre las 15 y las 17 horas. ¿Por qué? «Posiblemente porque es cuando la falta de atención es más frecuente, porque los cuidadores descansan o están comiendo...», describe el director médico del SAMU 061, Txema Álvarez. Sin embargo, «hay otro tema también, son los momentos de más calor y meterse en el agua es la forma de mitigar los efectos». El experto incide en que es, además, la hora fatídica según las madres de antaño porque se alerta siempre sobre «el mal llamado corte de digestión que no es más que hidrocución». Es decir, el dolor de tripa, los vómitos o escalofríos son la respuesta del cuerpo a un fuerte contraste de temperaturas. Por este motivo hay que evitar una primera inmersión de golpe tras mucho tiempo expuesto al sol. «Si te sumerges a temperatura fría tras mucho calor, baja la tensión, pueden producirse arritmias… y se conoce como corte de digestión. Puede llevar a un desenlace fatal», señala el médico. La reacción del cuerpo se relaciona con el momento de la comida porque es un problema de flujo sanguíneo. Es decir, «tras comer la sangre se va a los órganos que participan de la digestión y disminuye el flujo a las arterias principales», explica el experto. Por este motivo, al meterse dentro del agua, baja el ritmo cardiaco y la presencia de sangre, sobre todo en las arterias pequeñas. «Se trata de una respuesta del cuerpo a la agresión producida por el contraste», añade. Así pues, como decían las madres, ¿hay que esperar dos horas después de comer antes de darse un chapuzón? En realidad, no. Basta con tomar la precaución de meterse muy a poco a poco para que el cuerpo se vaya adaptando o darse una ducha antes de entras en el agua, «las recomendaciones en las piscinas no son ningún capricho», señala el doctor Álvarez, que destaca la importancia de conocer las medidas de prevención.