Policía y Guardia Civil denuncian al ‘rey del cannabis’ por difamar a la Benemérita

Guardia Civil y Policía Nacional se unen para decir «basta ya» a la campaña de difamación y de desprestigio contra la Benemérita por parte de familiares, amigos, allegados y del propio ‘rey del cannabis medicinal’, el multimillonario Maximillian White. Por ese motivo, la Unión de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con el apoyo de otras organizaciones y agentes de ambos cuerpos, han interpuesto una denuncia por difamación, injurias, insultos y delito de odio contra los administradores de los diferentes perfiles y familiares del fallecido que están detrás del aluvión de vejaciones e insultos contra los agentes actuantes en el incidente registrado el pasado día 25 de julio de 2022 en la discoteca Boomerang. Tobias White-Sansom quedó en coma y murió cinco días después en el hospital por un traumatismo cerebral.

Campaña

Tras su fallecimiento, se inició una campaña de desprestigio y ‘cacería’ contra la Guardia Civil, a los que acusan de «torturadores, asesinos o brutalidad policial». Es más, en una cuenta que acumula 291.000 seguidores y es muy activa. Casi a diario comparten publicaciones sobre la muerte del hermano del ‘rey del cannabis medicinal’ donde aparece la cabeza del guardia civil entre un círculo amarillo y a la imagen le acompañan las siguientes preguntas: «¿Quién es este agente? ¿Por qué no lo llevaron esposado directamente al coche patrulla en lugar de tirarlo al suelo, ponerle la rodilla encima e inyectarle un tranquilizante?». Desde el perfil piden colaboración para identificar al funcionario. «Ayudadnos a encontrar a este hombre».

Ante esta campaña de ataque y desprestigio, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han unido. «En primer lugar, queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de la persona fallecida, pero no podemos permitir que se actúe de esta manera ante el Guardia Civil interviniente», afirma Manuel Pavón (SUP) y José Gregorio Baraja (Unión de Guardias Civiles). «El funcionario actuante está recibiendo todo tipo de vejaciones e injurias. Su imagen se está distribuyendo por multitud de medios poniendo en serio peligro su integridad física y la de sus familiares. No lo vamos a permitir», añaden los portavoces.

Defensa legal

«Hemos decidido apoyar la actuación de este trabajador público y a través de nuestra asesoría jurídica, dirigida por el abogado Eduardo Luna (Equare Abogados), personarnos en la causa y poner freno a este despropósito», concluyen. Por su parte, el letrado, apunta: «Entendemos que se está cometiendo un presunto delito de injurias y calumnias contra funcionario público y otro de delito de odio. Vamos a emprender las acciones legales pertinentes para llevar ante la justicia a los autores de estas conductas delictivas», añade Luna.

Ayer domingo, en el perfil de Instagram –con 400.000 seguidores– de ‘Justicia para Toby’ se publicó un nuevo vídeo donde se muestra la cara descubierta de un oficial de la Guardia Civil y se le identifica con su nombre y apellidos. Se trata, según las entidades denunciantes, de un claro atentado contra la protección de datos.

«España es un país en el que reina la legalidad y el estado de derecho. No toleramos bravuconadas ni comportamientos que emulen la Bratva o la mafia siciliana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son cuerpos profesionales, que actúan dentro de la legalidad en la inmensa mayoría de los casos. Esto no es EEUU y este caso no es un asunto de derechos humanos es un simple caso de sobredosis», concluye el letrado.