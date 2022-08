Balears está a la cola de España en porcentaje de alumnos escolarizados de 17 años, es decir, más allá de la escolarización obligatoria, que, según la idoneidad de edad, debe concluir a los 16 años con la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Concretamente, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y correspondientes a 2020, Balears tiene escolarizados el 82,3 % de los jóvenes de 17 años, es decir, continúan en el sistema educativo. Aunque pueda parecer un porcentaje alto, es el más bajo de España y se sitúa casi ocho puntos por debajo de la media estatal, que es del 90 %. Por delante de Balears está Catalunya, con un 86,3 % (cuatro puntos más). La comunidad con mayor porcentaje es Navarra, con el 99,9 %, es decir, técnicamente, toda su población de 17 años está escolarizada.

Sector servicios

La explicación tradicional a esta situación siempre ha estado relacionada con la oferta laboral de las Islas, que, aun siendo estacional, resulta muy tentadora para los jóvenes al llegar a los 16 años, pues les supone disponer de manera relativamente rápida de un sueldo, aunque sea bajo, sobre todo en el sector servicios.

Todo ello también está relacionado con el abandono educativo temprano, entendido como el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la ESO y no sigue ningún tipo de formación. En este caso, Balears es la cuarta comunidad con un mayor abandono educativo temprano, que en las Islas se cuantifica en el 21,3 %, sólo por detrás de Andalucía, Melilla y Ceuta. La media española es del 16 %, es decir, 5,3 puntos menos que Balears. La comunidad con menos abandono es el País Vasco, con un 6,5 %. No hay que olvidar que ese 16 % de abandono temprano en España es el segundo más alto de la Unión Europea, cuya media es del 9,9 %.

Si, por el contrario, miramos los porcentajes de la población de 20 a 24 que, al menos, ha completado la ESO, Balears ocupa el tercer lugar por la cola de España, con un 65 %, sólo por delante de Ceuta y Melilla. En este caso, la media española es del 75,9 %, casi 11 puntos más que las Islas. La comunidad líder en este apartado vuelve a ser el País Vasco, con el 87,1 %.