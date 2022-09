Llega el fin del verano y toca hacer el check-out, coger las maletas y marchar de vuelta a casa. Es lo que toca a muchos turistas de vacaciones en Baleares, aunque en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) han tenido algunas complicaciones. En un vídeo compartido en Twitter por el usuario Cochifrito este mismo miércoles, los problemas para transitar de un joven, con evidentes muestras de embriaguez, con pérdida del equilibrio constante y caminando cual zombie de The walking dead, se han hecho virales.

El hombre, arrastrando una maleta de mano y sin camiseta, se paseaba a primera hora de la mañana, ligeramente desubicado, pero con el férreo propósito de continuar su marcha. A pesar de las dificultades, chocándose con la pared y perdiendo el equilibrio constantemente, prosiguió su ruta hasta caer al suelo. Los comentarios se han sucedido enseguida, bromeando con una posible invasión zombie en Ibiza. «En Shaun of the dead ya se habló que a los zombies se les podía utilizar para trabajos sencillos como colocar los carros del supermercado. Me alegra ver que en Magaluf ya van aprendiendo a llevar maletas », escribía Josete Picabea. Otros usuarios de Twitter, sin embargo, lamentaban el dantesco espectáculo: «Hay que saber cuando se debe poner límite, ningún exceso, sea del tipo que sea es bueno», según decía Carolina.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han volcado en reacciones de todo tipo y la publicación ya acumula miles de retweets y 'Me gusta' en Twitter, reflejo del turismo de excesos que padecen ciertas zonas de Baleares. Aunque en un primer momento se pensaba que el turista estaba de vacaciones en Magaluf,han sido los comentarios de los usuarios de las redes sociales los que han desvelado que realmente se trataba de Sant Antoni de Portmany, Ibiza.