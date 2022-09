La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) considera que la propuesta de subida de la ecotasa que han planteado Més y Podemos tiene como único objetivo tapar la «incapacidad manifiesta de las instituciones que nos gobiernan» para gestionar los servicios públicos y los flujos de personas, «efecto que se ha evidenciado, una vez más, esta temporada como resultado de dicha dejadez», ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló.



«Tratar de cubrir y justificar sus déficits penalizando a los visitantes que se alojan en la oferta reglada no es, en absoluto, la solución», señalan los hoteleros en un comunicado. La Federación Hotelera censura que en estos 10 años se haya permitido un crecimiento «exponencial» de 85.000 plazas de vivienda vacacional, frente a 29.000 hoteleras en 21 años. «Casi el triple en la mitad de años», recalcado en un duro comunicado.



La Federación critica, además, que no se estén haciendo «los debidos esfuerzos» en perseguir una oferta ilegal «del todo incuantificable». Denuncia que los políticos «se han quitado la máscara» al reconocer la pretensión de dejar el impuesto no sujeto a unos determinados fines, ni condicionado al reparto que apruebe la Comisión de Turismo Sostenible, «sino destinarlo como vía de financiación ordinaria de la Comunitat y eliminando de un plumazo la participación en el uso de la recaudación para fines concretos».



«Nos hemos manifestado muchas veces, al igual que los grupos ecologistas, sobre la necesidad de mejorar el destino de los ingresos del Impuesto de Estancias Turísticas, los mecanismos para la elección de proyectos que logren un mayor consenso y la participación, sin que se haya reformulado el planteamiento. Y, por lo que ahora se anuncia, parece que va a ser más unilateral que nunca».

disuasorio para los visitantes «y ahora plantean totalmente lo contrario, presentando este incremento como medida para frenar la llegada de turistas».