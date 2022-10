El Parlament retomar√° este mi√©rcoles a partir de las 10.00 horas el Debate de Pol√≠tica General, en el que tendr√° lugar la intervenci√≥n de los diferentes grupos pol√≠ticos, empezando por el PP. El Debate de Pol√≠tica General de 2022, el √ļltimo de esta legislatura, comenzaba este martes con la intervenci√≥n de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que entre otras medidas anunciaba un plan de choque de 200 millones de euros con 25 medidas para mitigar los efectos de la inflaci√≥n.

Armengol también ha anunciado medidas de alivio fiscal por valor de 40 millones de euros, una partida de diez millones para comprar establecimientos turísticos obsoletos y dar de baja sus plazas, 30 millones para el tren de Llevant y una reducción de la jornada de 19.000 sanitarios de las islas.

Cada uno de los ocho grupos parlamentarios del Parlament tendr√° una primera intervenci√≥n de 30 minutos y una r√©plica de diez minutos. La presidenta Armengol podr√° decidir si responde a cada grupo de forma individual, para lo que tendr√≠a una intervenci√≥n de 20 minutos por cada grupo m√°s una contrarr√©plica de diez minutos de forma intercalada; o de forma global, con una intervenci√≥n de 45 minutos al finalizar el √ļltimo grupo y una contrarr√©plica de diez minutos despu√©s.

El a√Īo pasado, Armengol escogi√≥ responder de forma global y fue en su primera r√©plica cuando anunci√≥ la dotaci√≥n del factor de insularidad en los presupuestos de 2022.

Las intervenciones comenzar√°n por el PP, seguidas, en este orden, de Unidas Podemos, Ciudadanos, M√ČS per Mallorca, Vox, El PI, Grupo Mixto y por √ļltimo el PSIB.

Con la sesión de este miércoles el Debate concluirá por esta semana, pero la actividad continuará con las llamadas propuestas de resolución, que los grupos podrán presentar hasta el viernes. Cada partido puede presentar un mínimo de diez propuestas, más dos adicionales por cada diputado que forme parte del grupo.

La Mesa del Parlament se reunirá el viernes para admitir y calificar las propuestas que no supongan una moción de censura, y después la Junta de Portavoces fijará el orden del día del debate de las propuestas, previsiblemente el martes 11.

Es previsible que las medidas para hacer frente a la inflación, las posturas fiscales enfrentadas y el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre el Régimen Especial centren el debate entre la presidenta y los grupos. En sus valoraciones del discurso de Armengol este martes, los portavoces parlamentarios ya adelantaron cuáles serían sus líneas argumentales para la jornada siguiente.

En el PP consideran que la presidenta se deber√≠a haber centrado en hacer balance del estado de la Comunidad y avanzaban que es lo que har√° en su intervenci√≥n el portavoz Toni Costa, quien calific√≥ los anuncios de la presidenta como ¬ęla campa√Īa electoral m√°s cara de la historia¬Ľ.

En una l√≠nea similar se expresaba la portavoz de Cs, Patricia Guasp, que reprochaba a Armengol su falta de ¬ęautocr√≠tica¬Ľ y la prodigalidad de anuncios y promesas. Consideraciones similares se apuntaban desde El PI, cuyo portavoz, Josep Meli√†, llamaba a comparar la situaci√≥n de Baleares en la actualidad y hace siete a√Īos y medio y criticaba la ¬ęfilosof√≠a¬Ľ del Govern de ¬ęuna econom√≠a subvencionada¬Ľ. Vox, en cambio, no comparec√≠a a valorar p√ļblicamente el discurso de Armengol.

Por su parte, el portavoz de M√ČS per Menorca, Josep Castells, destacaba la ¬ęoposici√≥n de izquierda¬Ľ que hace su grupo, que no forma parte del Govern pero que habitualmente le ha brindado apoyo con algunas excepciones. Castells anticip√≥ que este mi√©rcoles profundizar√° en ¬ętemas que no se han tocado lo suficiente¬Ľ como la conectividad a√©rea.

Dentro de los partidos que forman parte del Govern, el portavoz de M√ČS per Mallorca, Josep Ferr√† --que comparec√≠a acompa√Īado del coordinador, Llu√≠s Apesteguia--, ya avanzaba que este mi√©rcoles insistir√°n en la pol√≠tica ling√ľ√≠stica y en la relaci√≥n Baleares-Estado, ya que ¬ęno todo acaba con el r√©gimen fiscal¬Ľ.

Ferr√† defendi√≥ el papel de M√ČS dentro del pacto vinculando a su participaci√≥n varias medidas sociales, igual que hizo con Unidas Podemos su portavoz, Alejandro L√≥pez, relacionando con la formaci√≥n morada las medidas ¬ępara proteger a las familias¬Ľ.

La √ļltima en intervenir ser√° la diputada Pilar Costa, como portavoz del partido del que forma parte la presidenta Armengol. Costa defendi√≥ tras la primera sesi√≥n que el PP ¬ęha quedado K.O.¬Ľ con el discurso de la secretaria general socialista.