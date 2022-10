El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, Iago Negueruela, quien este viernes, ha participado en la asamblea de hostelería y turismo que ha celebrado UGT, ha defendido que «toca negociar y subir salarios» para repartir mejor la riqueza generada este verano. Según ha expresado el conseller Negueruela en declaraciones a los medios, previamente a participar en la Asamblea y, con motivo de una concentración convocada por los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- ante la CAEB, para exigir subidas salariales en los convenios con cláusulas de revisión, »después de que el Govern balear haya tejido la mayor protección nunca hecha a empresas y trabajadores de esta comunidad, a través de ERTEs, prestaciones extraordinarias, con el Gobierno de España, y ayudas directas a empresas, ha llegado el momento en que toca repartir mejor la riqueza".

«Es obvio, que con toda la protección que el Ejecutivo ha dado a empresas y los recursos que ha puesto a su disposición, no cabe más que repartir. Pues, no sirve que los empresarios hayan pedido ir todos juntos cuando ha habido que proteger, debido a que no había actividad, y ahora que la habido pretendan intentar no repartir», ha continuado el conseller, quien ha advertido que «eso no se entendería por parte de una sociedad que ha intentado protegerse durante los años de pandemia, hasta el punto que los trabajadores aceptaron cobrar prestaciones muy inferiores al salario que hubiesen percibido de estar en activo».

Para Negueruela, esto último es «algo que la mayoría de empresas saben» y, por este motivo, ha apuntado, «muchos convenios, como el de la sanidad privada o el del transporte discrecional, se han cerrado o bien se han avanzado estos meses». Sin embargo, ha precisado, «hay otros empresarios que tienen que asumir que han de repartir mejor la riqueza generada este verano», aludiendo a los hosteleros, a quien ha recordado que «este sector tiene un papel redistributivo claro, clave en Baleares».

Así, el conseller ha considerado que «toca negociar, toca subir salarios». «No cabe otra posibilidad, más cuando el Govern ha asumido directamente mejorar las prestaciones, casi en el mismo porcentaje o más del IPC. Los empresarios han de hacer un esfuerzo especial en la protección de toda la clase trabajadora, como se han hecho desde este Govern, con la puesta en marcha la parte fiscal del REB, las ayudas directas y la habilitación de mecanismos de financiación», ha dicho, enfatizando que «no caben excusas», pues «con los buenos resultados de esta temporada en Baleares, toca subir los salarios».

Por otro lado, respecto a la asamblea de Hostelería y Turismo de UGT, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), José García, ha comentado que durante la celebración de ésta se prevé hacer un balance de la temporada de este verano, que ha definido como «bestial» e «impresionante» en términos de afluencia turística y rentabilidad para los hoteleros. Además de, ha añadido, analizar las impresiones que los trabajadores han tenido de la misma, puesto que son, ha apuntado, «quienes han sufrido la temporada porque han tenido que trabajar muchísimo».

A pesar de que esta Asamblea ha sido convocada para hacer balance de esta temporada, García ha precisado que durante su celebración también se ha hablado del verano del próximo año 2023, para el que se tiene que negociar el convenio de hostelería, que ha descrito como «el más importante de Baleares». «UGT, como sindicato mayoritario en el sector, será uno de los encargados de su negociación, y se quiere pulsar la opinión de los compañeros para saber cuáles son sus principales reivindicaciones», ha dicho al respecto García, añadiendo que desde la FeSMC-UGT prevén que el aumento salarial que se va a solicitar sea «importante», pese a que ha descartado hablar de cifras.

Asimismo, García ha explicado que el principal motivo por el que se ha invitado al conseller Negueruela a esta Asamblea ha sido que este haya adoptado algunas de las principales medidas reclamadas por el sindicato. Entre estas, ha destacado García, está el que todos los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo en los meses de invierno -enero, febrero y marzo- percibirán un complemento de 300 euros -a relación de 100 euros por mes- y quienes estén percibiendo un subsidio una ayuda de 600 -a relación de 200 euros por mes-.

Negueruela, por su parte, ha concluido diciendo que «siempre que se invita a la Conselleria a participar de este tipo de asambleas, están encantado de asistir, para explicar las medidas pactadas con el sindicato UGT y con su Secretaría de Servicios, Movilidad y Consumo, presentes en la Mesa de Negociación, porque es importante que los delegados sindicales expliquen en las empresas las ayudas para los trabajadores puestas en marcha por el Govern para hacer frente a este invierno, cuando hay menos ocupación por la frenada del sector turístico; así como para escuchar las peticiones que desde UGT tengan que hacer al Govern».