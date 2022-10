La congelación de la ecotasa complica la aprobación del Presupuesto de 2023

La congelación de la ecotasa está creando problemas para cerrar el proyecto de Presupuestos para el año que viene. Podemos insiste en la negociación que el impuesto de turismo sostenible debe incrementarse, al menos durante los meses de temporada alta, pero el PSIB no está por la labor de crear un recargo que complique la temporada. El rechazo de los socialistas a una petición planteada por Més y Podemos complica el cierre de las cuentas, que deben entregarse en el Parlament antes del domingo de la próxima semana, según establece la ley. La consellera d’Hisenda confía en tener las cuentas listas para entonces y rechaza de plano una subida del impuesto. Los socialistas están en contra. Creen que, en caso de plantear una batalla con los hoteleros, no debe centrarse en una subida de la ecotasa, sino en una subida de los salarios de los trabajadores.

El convenio colectivo de hostelería se tiene que empezar a negociar a partir del mes que viene y el Govern defiende que debe aprobarse una subida importante de los sueldos. En este contexto, una presión a los hoteleros con la subida de la ecotasa se considera que no sería positiva en estos momentos. En Podemos no lo ven igual y creen que la subida es necesaria, no con fines recaudatorios, porque las finanzas de la Comunitat están saneadas con un gran volumen de ingresos extraordinarios. Sí creen que puede ser un mensaje para que los electores de izquierdas entiendan que se están tomando medidas para moderar la saturación turística de los meses de verano.

Esta misma reflexión hace Més, que también defiende una subida de la ecotasa en los meses de verano, y que aún no ha decidido si presentará una enmienda en caso de que no aparezca en los Presupuestos que está elaborando la consellera Rosario Sánchez. Més sí tiene decidido que, si hay enmienda de otro grupo, votará a favor. De hecho, Més per Menorca, que no está en el Govern pero da su apoyo externo, es probable que también presente una enmienda en este sentido. La propuesta de Podemos y Més tiene nulas posibilidades de salir adelante ya que el PP, Cs, Vox y el PI se oponen a una subida del impuesto, por lo que sus votos son suficientes para que el incremento del impuesto no salga adelante. El Govern aún no tiene una fecha para presentar las cuentas del año que viene, pero es muy probable que se haga en un Consell de Govern extraordinario que podría celebrarse la semana que viene.