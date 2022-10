La mitad de los ciudadanos de Balears tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esta es la previsión con la que trabaja la Red para la Inclusión Social de Baleares EAPN- Illes Balears. No obstante, su presidente, Xavier Torrens, ha advertido que incluso podría llegar a superarse, puesto que la inflación sigue disparada (ha cerrado septiembre en el 8,9 %), al igual que el Euribor. Cabe recordar que el mes pasado provocó un encarecimiento medio de 3.600 euros anuales de las hipotecas que se revisaron.

Hacer la compra se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para muchas personas, que han llegado al punto de tener que prescindir de ciertos alimentos o comparar precios de varios establecimientos con el objetivo de conseguir el más barato. Según el último informe de la entidad citada con anterioridad, en 2021 el 2,9 % de los baleares no podía permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Esta situación ha empeorado. Según Consubal, la cesta de la compra en las Islas acumulaba un encarecimiento del 34 % hasta el pasado mes de agosto, respecto a diciembre de 2021. Los alimentos que más han subido de precio en septiembre, respecto al año anterior, son la leche (26 %), los cereales y derivados (21,4 %), la carne de ovino (21 %), la de vacuno (18,8 %), los aceites y grasas (18,6 %) y la carne de ave (17,8 %), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Problemas para hacer frente a los gastos imprevistos

Sin lugar a dudas, la situación es preocupante, ya que uno de cada dos ciudadanos de las Islas tiene problemas para pagar todos los gastos a los que tiene que hacer frente. Las dificultades se agravan cuando surgen gastos imprevistos. Si se rompe un electrodoméstico, llega una multa o se avería el coche, entre otros, cuadrar las cuentas es una misión prácticamente imposible. Esta problemática afectaba al 30,9 % de los baleares en 2021, pero se estima que en 2022 ha crecido debido a que los gastos se han disparado.

En este sentido, Torrens ha precisado que esto ocurre, incluso, con los gastos que se conocen; tales como el seguro del coche o la vuelta al cole. «Nos llegan personas que nos dicen que no pueden pagar el seguro del coche, pero entonces no pueden ir a trabajar». Aquí se encuentran con la dificultad de qué pagos priorizar; por lo general, suelen ser los relacionados con la vivienda. Esto está motivando que personas de clase media tengan que ir a las entidades sociales a pedir ayuda. «No nos piden paguitas, quieren acompañamiento para mejorar su situación», ha querido dejar claro el presidente de la Red para la Inclusión Social de Baleares EAPN- Illes Balears. En este punto, ha explicado que tener que recurrir a la demanda de ayuda es muy difícil para las personas que lo hacen, ya que muchas tienen trabajo pero no perciben lo suficiente para hacer frente a todos los pagos que tienen. Otra de las consecuencias de tener sueldos tan bajos es que no pueden ahorrar. «Al no tener capacidad de ahorro cualquier imprevisto es un roto», ha argumentado el presidente de la Red para la Inclusión Social de Baleares EAPN- Illes Balears.

Pleno empleo y más demanda de ayudas

La citada entidad ya ha notado un incremento de la demanda de peticiones, no sólo de ayudas de productos de primera necesidad, sino también de acompañamiento para encontrar un trabajo. En este punto, cabe preguntarse cómo puede producirse esta situación cuando Baleares ha tenido pleno empleo este verano. Torrens ha respondido que «una cosa es trabajar, y otra, hacerlo dos meses. Además, todos los costes son altísimos, sobre todo el de vivienda». En relación a esto último, ha avanzado que irá a más porque las hipotecas subirán y, como consecuencia, los alquileres también podrían hacerlo. Por citar algunos ejemplos, en el ejercicio 2021 el 20,3 % de los baleares tuvieron retrasos en el pago de los gastos de la vivienda principal o de compras a plazos. Además, el 14,3 % no pudo permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada. Como ya se ha señalado en varias ocasiones, la previsión es que estas cifras también empeoren en 2021.