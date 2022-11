Sin estar en Londres, Més per Mallorca quiso ayer hacerse notar en la feria de turismo de la World Travel Market y aprovechó la presencia allí de Francina Armengol y de las principales autoridades turísticas de las Islas para reiterar que no debe hacerse más promoción de las Islas. Los ecosoberanistas de Mallorca quieren marcar perfil político y no están dispuestos a saltar el elemento de la saturación y del colapso que se ha vivido en las Islas este verano.

La polémica llegó por la mañana con un comunicado firmado por el coordinador de Més, Lluís Apesteguia. «Las cifras de saturación turística registradas este año, sumada a las previsiones para las próximas temporadas, hacen imprescindible avanzar en la propuesta de Més de que el Govern deje de hacer promoción turística en las grandes ferias internacionales», dijo. Debate entre socios La respuesta de Armengol llegó desde Londres, donde la presidenta participa en la segunda feria turística más importante de Europa. «Hace siete años que las fuerzas políticas del Pacte estamos trabajando conjuntamente para conseguir alargar la temporada turística», ya que «de eso dependen 200.000 familias de nuestra comunidad», respondió Armengol. La presidenta defendió la inversión en promoción haciendo hincapié en que lo que se persigue es la desestacionalización de la actividad turística. «Estamos trabajando en la línea que corresponde y creo que es importante seguir así e intentar explicar que Balears no es solo una tierra de verano, sol y playa sino mucho más», añadió. También el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, se expresó en la misma línea que Armengol y recalcó que no se puede renunciar a una industria como el turismo, máxime, subrayó en referencia al modelo balear, «cuando se ha demostrado que se puede hacer un turismo más sostenible y de mayor calidad». Más diferencias No lo ve así Apesteguia, candidato de la formación a las próximas autonómicas. Señaló que las previsiones de AENA apuntan a que el número de pasajeros del aeropuerto de Palma habrá crecido un 55 % entre 2022 y 2026. Recalcó, además, que los datos del Institut Balear d’Estadística remarcan que el 5 de agosto de este año hubo una presión demográfica de 1.473.973 personas al mismo tiempo en la isla, un récord histórico absoluto. Més cree que el Consell debe reorientar su actividad política y de gestión para reorientarla hacia la sostenibilidad con dos grandes objetivos en mente: conseguir el decrecimiento de plazas y la diversificación del modelo turístico.