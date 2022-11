El director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Pep Malagrava, defiende los «pasos» que las Islas han dado en materia energética en los últimos años y las actuaciones realizadas desde el Ejecutivo autonómico para adaptar el archipiélago al cambio climático: «La gente de Baleares está respirando hoy un aire mejor que el que respiraba hace unos años». Así lo señala Malagrava, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en la cumbre internacional COP 27, en Sharm el-Sheij (Egipto), a la que asistirá como representante del Govern.

El director general insiste en la importancia de este tipo de encuentros a nivel internacional para luchar frente al cambio climático, «en tanto en cuanto no hacerlos, supone una rendición». «Igual soy un optimista de la vida, pero yo creo que son necesarios», señala, a la vez que apunta que los países que no asisten «cometen un error que al final vamos a pagar todos». Con todo, Malagrava remarca la necesidad de «pasar de acuerdos filosóficos a acuerdos de acciones» y de que haya «un grado de solidaridad internacional» para caminar hacia la adaptación al cambio climático. «Yo no voy a arreglar el mundo; ahora bien, me toca que hacer que esta región cumpla», indica.

El Govern balear estará presente en la COP 27 entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Malagrava participará en diversos encuentros en el marco de la cumbre, uno de ellos junto a Canarias y Taiwán para exponer la necesidad de las regiones insulares de descarbonizarse. Preguntado por las declaraciones sobre el cambio climático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Malagrava las tilda de «indecentes» e «irresponsables». «Más allá de que sea usted o no comunista, da igual. Si es liberal, conservador, socialdemócrata o capitalista, da igual. El cambio climático es un efecto constatable y científico, y usted como representante ha de actuar», remarca.

En este punto, Malagrava pide que «tanto Ayuso como los negacionistas dejen de hacer el ridículo, porque están haciendo el ridículo con datos». «Me parece que mentir sabiendo que se miente, no por ignorancia sino voluntariamente, en un cargo político debería tener un coste», asegura el director, quien cree que es «irresponsable y deja en una muy mala posición a la Comunidad de Madrid y al Partido Popular».

Precisamente, sobre el PP, Malagrava valora que el Govern haya logrado «convencer» al principal partido de la oposición sobre la importancia del Instituto Balear de la Energía (IBE). Cabe recordar que esta misma semana, los 'populares' comunicaron que no presentarán una enmienda al IBE en los Presupuestos autonómicos del próximo año. A pesar de que «el IBE ha sido tildado en sede parlamentaria por la derecha como un 'chiringuito'», el director general celebra que el PP crea ahora que «es una herramienta fundamental para dinamizar la transición energética». «Le pediría al PP balear que comente esto más arriba y que apoye, como todos deberían apoyar, una empresa pública de energía a nivel estatal», destaca.

Respecto al impacto del crecimiento poblacional de las Islas sobre el medio ambiente, Malagrava reclama «ser cautos» para ver cómo se comporta la evolución de la población, aunque dice que «evidentemente» se deberá dar respuesta a esta cuestión en materia energética, de agua y servicios en el futuro. En cuanto al turismo, el director general de Energía recuerda que «hay una responsabilidad» tanto por la parte pública, «que ya se está haciendo», pero también de la privada. Por ello, subraya que los establecimientos turísticos «han de dar un paso adelante en la transición energética», aunque reconoce que «muchos lo están haciendo». Según Malagrava, el turismo es un sector muy importante en Baleares y, por tanto, ha de ser «el primero» en esta materia, dado que apostar por la sostenibilidad «da un valor añadido al destino».

Ante un invierno marcado por el aumento de precios en la energía y la guerra en Ucrania, Malagrava defiende que «el suministro está garantizado» en el archipiélago. «El efecto de la guerra se va a notar y creo que Europa y España han hecho un trabajo preventivo de ahorro. Yo creo que España no sufrirá ningún efecto dañino y podrá ser solidaria y enviar energía fuera», apunta. En relación a esta cuestión, el director general valora que esta situación haya provocado que se apueste «más decididamente por las renovables», algo que, según dice, es fundamental para Baleares en su apuesta por la soberanía energética. «El sol y el viento no los ha conquistado nadie», resalta Malagrava, quien opina que es buena señal dejar de depender de determinados países en materia energética.