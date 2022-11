Podemos quiere que los barcos de lujo también paguen la ecotasa y que se revise el impuesto de turismo sostenible para que se pague sobre un porcentaje establecido en función del coste que tengan las pernoctaciones en cada establecimiento turístico. Estos son de los requisitos que los morados reclamarán en los Acuerdos de Gobierno para repetir un posible Pacto de Progreso la próxima legislatura. Así lo han anunciado este sábado Antonia Jover y Aurora Ribot, coordinadora de Podemos y coordinadora de programa.

«Propondremos repensar el impuesto de turismo sostenible. Es una herramienta de fiscalidad verde que ha de servir para mejorar nuestra sostenibilidad y transfomar la economía de nuestras Islas. Pensamos que igual que ocurre en Amsterdam o Berlín se debería aplicar sobre un porcentaje en función de lo que cueste el establecimiento. Así haremos que el turismo de lujo, que es el que más recursos consume, pague un porcentaje más alto», ha dicho la actual consellera insular de Medi Ambient, Aurora Ribot.

Podemos celebra este fin de semana unas jornadas participativas con su militancia y simpatizantes con la idea de marcar la hoja de ruta que marcará su programa electoral. «Podemos desde el principio se ha caracterizado por tener un programa electoral muy ecologista. Estamos gestionando Transición Energética, Agricultura, Economía circular, Residuos, Movilidad y contar con los expertos que han gestionado estas materias nos hará tener ideas pioneras, pero también solventes y aplicables», ha explicado Ribot. La consellera insular de Medi Ambient ha anunciado que su formación pedirá en los futuros acuerdos para el cambio que las embarcaciones de lujo también paguen el impuesto de turismo sostenible. «Es evidente que si somos pioneros en turismo también lo tenemos que ser en fiscalidad verde», ha dicho Ribot.

Aunque estas serán las demandas de los morados para repetir el pacto de progreso, Antonia Jover, coordinadora de la formación en Baleares dice que están dispuestos a sentarse a negociar. «Si uno pone líneas rojas es que no quiere negociar. Nosotros nos sentaremos y negociaremos», ha señalado. «Hemos acabado un proceso de primarias y comenzamos la ruta hacia las próximas elecciones haciendo cuatro jornadas. Queremos que las Islas sean pioneras en justicia social y protección del medio ambiente. Uno de los problemas más graves que tienen las Islas y que más nos preocupa es la vivienda por lo tanto proponemos la creación de un nuevo impuesto autonómico que penalice las casas vacías de grandes tenedores. no es de recibo que haya 70.000 viviendas vacías y gente que trabajando no pueda acceder a una vivienda digna. necesitamos un parque público con un mínimo de 40.000 casas para llegar a la media europea. Es importante que un gobierno progresista haga políticas valientes y no se deje presionar por los fondos buitre. Queremos que los grandes tenedores sean los que tienen más de cinco casas en lugar de diez casas como hasta ahora», dice Atonia Jover.