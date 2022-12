El precio de la vivienda seguirá sin techo en 2023 en Balears, tanto para el coste de los inmuebles en venta como para los de alquiler. Esta es la previsión que realizan desde el Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (API) y desde Pisos.com. No obstante, el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín, prevé que se mantengan los precios. Por tanto, la previsible recesión económica no tendrá un impacto importante en el mercado inmobiliario de las Islas, a diferencia de los que ocurrirá en otras zonas de la Península. El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ha informado que en algunas Comunidades Autónomas, tales como Extremadura, Cantabria y Asturias, ya han comenzado a abaratarse los inmuebles.

El pronóstico es que el precio de las casas vaya a la baja el próximo año en las zonas rurales de España, pero que siga al alza -aunque de una forma más moderada- en las turísticas. La excepción, según el portavoz de Pisos.com, es Cataluña; donde se estima un descenso del valor de los inmuebles. En el caso concreto del Archipiélago balear, se espera que sigan encareciéndose, aunque de una forma más moderada de lo que lo han hecho durante 2022. Por tanto, el acceso a la vivienda será aún más complicado en 2023, puesto que sus indicadores advierten que el precio de venta y el de arrendamiento irán al alza. Esta estimación es compartida por la presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Natalia Bueno. «La demanda de compra y alquiler sigue siendo importante en las Islas, aunque ha bajado con respecto al inicio del 2022. Por ello, los precios en 2023 no descenderán, aunque tampoco tendrán subidas destacables y éstas serán inferiores al IPC», ha manifestado.

En términos similares se ha expresado el portavoz de Pisos.com. «En Balears venimos de un segundo semestre de 2021 y un primer semestre de 2022 con mucha actividad; no se veían estas cifras de transacciones e hipotecas desde la última burbuja inmobiliaria. De aquí a finales de año se espera un escenario moderado». En este punto, ha señalado que en este tramo habrá menos operaciones de compra-venta que en el mismo de 2022, ya que muchas personas anticiparon sus adquisiciones ante la previsión de la subida del Euribor, el principal indicador al que están referenciadas las hipotecas variables, y el endurecimiento de las condiciones para conceder créditos.

¿Porqué seguirá subiendo el precio de la vivienda en las Islas?

Ferran Font argumenta que el valor de los inmuebles continuará incrementándose porque Balears «tiene sus propias características: mucha dependencia del turismo y un territorio limitado». Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 se han realizado casi 18.000 transacciones de compra-venta en las Islas. Se trata de una región muy atractiva para los extranjeros, ya sea para comprar una segunda residencia o como inversión. Una prueba de ello es que en el tercer trimestre del presente ejercicio una de cada tres casas se han vendido a ciudadanos de otras nacionalidades. «El mercado balear es de los más tensionados del Estado», ha subrayado, al tiempo que ha destacado que el precio de los inmuebles es un 15 % más elevado.

Pisos.com cifra en un 10-15 % el encarecimiento que ha experimentado el precio de la vivienda en Balears durante 2022; como se ha señalado anteriormente, la previsión es que en 2023 siga al alza, pero no de una forma tan acusada. «El año que viene será una subida moderada», ha añadido. No obstante, ha puntualizado que hay mucha incertidumbre por la guerra en Ucrania, la política de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). La estimación es que el próximo ejercicio haya las mismas operaciones de compra venta que en 2021.

Además, ha asegurado que Balears es la Comunidad Autónoma con los precios de la venta y alquiler de viviendas más elevados del Estado. En relación a los arrendamientos, ha puesto de manifiesto que la oferta se ha reducido, respecto a los años pandémicos, cuando pasaron a alquiler residencial algunos de los inmuebles turísticos. En este punto, la presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha advertido que «si la esperada ley estatal de la vivienda acaba limitando los precios del alquiler en las zonas tensionadas, Balears entera entrará; por lo que tendríamos precios máximos pero escasa oferta de pisos».

En relación a la obra nueva, el presidente de Proinba no considera que el precio tienda a subir. A su modo de ver, habrá una estabilización. Martín ha distinguido entre dos segmentos claros: el de segunda residencias y el local. En relación al local, «no esperamos bajadas porque no hay productos y existe mucha más demanda que oferta. En el de no residentes creo que la tendencia es también estable porque la situación en Europa ha hecho que se reduzca la demanda, pero no tanto como para que haya bajadas de precios».