El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha informado este miércoles, 14 de diciembre, que el coste de los alimentos ha subido un 13,4 %, el de las bebidas alcohólicas lo ha hecho un 11,4 % y el de las no alcohólicas ha aumentado un 9,3 %. En este época el consumo se incrementa, ya que los ciudadanos realizan las compras para elaborar las cenas y comidas navideñas; este año tendrán que realizar un esfuerzo económico aún mayor, puesto que los precios están disparados. Los productos que más se han encarecido son los de la leche (28,3 %), los aceites y grasas (25,1 %), el azúcar (24,4 %), los cereales (18,6 %) y los huevos (17,9 %). De los artículos de alimentación analizados por el INE ninguno se ha abaratado durante el último ejercicio. A continuación se puede comprobar el incremento interanual que han experimentado.

Producto Incremento interanual Leche 28,30 % Aceites y grasas 25,10 % Azúcar 24,40 % Cereales 18,60 % Huevos 17,90 % Carne de ave 17,50 % Productos lácteos 15,60 % Frutas en conserva y frutos secos 14,60 % Patatas y sus preparados 14,00 % Carne de ovino 13,90 % Pan 13,30 % Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 12,80 % Carne de porcino 12,70 % Carne de vacuno 12,30 % Pescado fresco y congelado 12,00 % Bebidas alcohólicas 11,40 % Preparados de legumbres y hortalizas 11,30 % Café, cacao e infusiones 9,90 % Otras carnes 9,40 % Frutas frescas 9,30 % Agua mineral, refrescos y zumos 9,20 % Legumbres y hortalizas frescas 7,00 %

El INE sólo analiza los productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, para estas fiestas se compran algunos artículos más especiales. El gerente de Comercial Vera, Manuel Vera, ha justificado que los precios han subido porque los productores y comerciales están teniendo que hacer frente a sobrecostes muy importantes. Además, la falta de algunas materias primas ha agudizado el problema. Este es es el caso de la porcella; los productores ya han avisado que este año no podrán hacer frente a la demanda porque se han cerrado muchas explotaciones por falta de rentabilidad. Vera ha precisado que este producto típico mallorquín se ha encarecido un 35 %.

Otra carne que también ha subido de precio es la de cordero, en torno a un 15 % según la misma fuente. Las aves más exquisitas también se han encarecido: la pularda y el pavo lo han hecho entre un 8 % y un 10 %. Mención especial merecen los derivados del pato, que además de todos los sobrecostes citados con anterioridad se han visto muy afectados por la gripe aviar. En el caso del pato y sus derivados, esto ha motivado un incremento medio de precios del 60 %, pero en algunos casos llega al 100 %. Los pescados también son más costosos. Por ejemplo, el salmón vale de media un 20 %. Por su parte, el valor de la mantequilla ha subido un 30 % - 40 %.

Otro comercio de referencia es Fausto Izquierdo, ubicado en el mercado de Santa Catalina. Su propietario, Fausto Izquierdo ha manifestado que «la charcutería se ha encarecido un poco por el proceso de todo el año». Los fiambres industriales están al mismo precio que en el mismo período de 2022, pero los elaborados han subido entre un 5 % y un 10 %. El precio del kilo va desde los 15 euros el kilo a los 50, en función de la calidad. El problema más importante lo tienen con el faisán fresco, el capón y el fua fresco o micuit debido a su escasez; aquí si se espera que su valor se dispare. En el caso del jamón, Izquierdo ha asegurado que se mantiene sin cambios; 100 gramos cuestan entre los 2 y los 20 euros.

El pequeño comercio asume parte del sobrecoste

Tanto Vera como Izquierdo han asegurado que no han repercutido todo el aumento de precios a sus clientes. «Asumimos el incremento de costes porque es Navidad y lo que pretendemos es que los clientes queden contentos y vengan durante todo el año», ha razonado el propietario de Fausto Izquierdo. En términos similares se ha expresado el gerente de Comercial Vera, que ha puesto en valor la «calidad de sus clientes».

Sin lugar a dudas, estas navidades serán las más caras de la historia, pero el consumo no se está viendo muy resentido. Los comerciantes sí reconocen que ahora sus clientes realizan compras más conscientes y se ciñen a adquirir estrictamente lo que necesitan, para no correr el riesgo de que se estropee y tener que tirarlo. No obstante, todos aquellos a los que sus posibilidades económicas se lo permiten quieren que esta Navidad sea como las anteriores a la pandemia y en sus mesas no faltarán los productos más típicos de estas fiestas, aunque este año son más caros.