Més pide una reunión del Pacte para conocer el alcance de la exención sanitaria del catalán

El grupo parlamentario Més per Mallorca anunció este viernes que pedirá una reunión urgente de seguimiento del Pacte para conocer al detalle cómo y a quién se le está exigiendo el requisito del catalán para acceder a una plaza en la sanidad pública, tras conocerse que todos los médicos y las enfermeras están exentos de hacerlo desde hace al menos un año, al ser servicios deficitarios. Por una parte quiere saber las consecuencias de la derogación del decreto que regulaba la capacitación lingüística del personal estatutario del IB-Salut, que ellos mismos promovieron, y que fue anulado por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, y ver así si «hay que pedir una modificación de la Ley de función pública», explica el diputado de la formación, Joan Mas ‘Collet’.

Como se recordará, el Govern aprobó este decreto que, por un lado, rebajaba los niveles de catalán exigidos para trabajar en el ámbito sanitario, pero a su vez obligaba a todos los casos excepcionados por falta de personal (como son ahora los médicos y las enfermeras) a que se sacaran la titulación en un máximo de dos años. El decreto fue anulado por el Tribunal Supremo al considerar que la fórmula para regular esta cuestión no era la correcta. Sin embargo desde entonces no se ha hecho nada al respecto y el Govern vuelve a regirse por la normativa anterior.

‘Collet’ explica que desconoce el debate político que hubo en su día entre los socios del Govern porque todavía no era diputado de Més. Ahora, advierte, los ecosoberanistas estudiarán si es necesario volver a revisar esta cuestión y aplicar de nuevo una moratoria a los casos excepcionados.

Por otra parte, a Més per Mallorca le interesa saber si existe un control o vigilancia de aquellos profesionales a quienes, mientras estuvo en vigor el decreto, se les dio dos años para presentar el requisito de la lengua. Además, este partido interrogará al PSIB sobre «si la excepción se está convirtiendo en la norma». En definitiva, Més defiende que «el paciente se pueda dirigir al profesional en su lengua», subraya ‘Collet’.

En este mismo sentido se pronunció el PI con un discurso más beligerante. El portavoz parlamentario, Josep Melià, reclamó al Govern «que garantice de una vez por todas el conocimiento lingüístico para que «todos los sanitarios puedan interactuar en las dos lenguas oficiales de Balears». En este aspecto, «no entendemos que el Ejecutivo de Armengol no tenga ninguna normativa prevista que garantice los derechos lingüísticos de los usuarios de la sanidad y que, tras un año (tras la derogación del decreto) no se haya hecho nada al respecto», añadió Melià. «No puede ser que esto pase con un Govern de izquierdas que, teóricamente, es sensible a la lengua».

Un mérito para todos

El PP defiende que la lengua «no puede ser una barrera» y solicita que el conocimiento del catalán sea un mérito y no un requisito para todo aquel que quiera acceder a la sanidad pública. «Hace años que las plantillas son deficitarias, una barrera así imposibilita traer a profesionales de la Península, no lo decimos nosotros, lo dicen os sindicatos Simebal y SATSE», advierte la diputada Tania Marí.

Por último, la portavoz de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp, también cree necesario establecer un marco legal para acabar con esta inseguridad jurídica que genera la incertidumbre actual.