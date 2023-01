La incidencia de gripe se ha doblado en las últimas dos semanas en Balears, pasando de haber 60 casos por cada 100.000 habitantes a 118, según ha informado este miércoles la consellera de Salut, Patricia Gómez. «Continuará subiendo en las próximas semanas hasta febrero; es necesario vacunarse, no nos podemos confiar», ha dicho la consellera tras ponerse la cuarta dosis de refuerzo contra la COVID y la gripe en el Espai Francesc Quetglas de Palma, que está habilitado como punto de vacunación sin cita previa.

Gómez ha recordado que ambas vacunas suponen una protección individual, pero también para el resto de personas, especialmente las más vulnerables, como enfermos, menores y gente mayor. «Tenemos muchas vacunas disponibles y es una gran suerte que en países como el nuestro sean gratuitas», ha comentado, señalando que ha hecho pública su vacunación por primera vez con la intención de concienciar y animar a la población a hacer lo mismo.

Las últimas noticias sobre la expansión del COVID en China están teniendo un efecto en el número de vacunados en las Islas, según Gómez. En los puntos habilitados, como el Espai Francesc Quetglas de Palma, ubicado al lado de la rotonda de Can Blau, se han pasado de recibir 200 personas diarias a unas 500. «Hemos visto en las noticias que en China se está complicando y más vale prevenir a tiempo que curar. No sabíamos si los niños podrían vacunarse, pero no ha habido ningún problema», según ha explicado Toni Pomar, que ha acudido a este punto con su mujer y tres hijos.

«Yo y el más pequeño estábamos vacunados de gripe, el resto se la han puesto hoy, menos mi mujer que ha preferido no ponérsela», ha comentado el padre. «Estamos concienciados y, si queremos viajar, no tendremos problemas. Además, no tiene sentido vacunarse dentro de un mes, más vale hacerlo ahora porque vendrá el 'boom'», ha insistido. Todos coinciden en que antes de la pandemia ya estaban concienciados sobre los efectos de la gripe porque uno de los hijos acabó hace unos años en la UCI por esta infección. En este sentido, Juan Pomar, uno de los hijos de Toni, ha asegura que lo pasó muy con el COVID y eso le ha motivado a ponerse la cuarta dosis.

Sobre el control de los pasajeros que llegan a Balears procedentes del gigante asiático, especialmente haciendo escala en Frankfurt, la consellera ha explicado que, de momento, las autoridades europeas tratarán de mostrar a los viajeros.