La cabalgata de los Reyes Magos en Sineu fue un tanto accidentada en la noche del jueves después de que el rey Baltasar se negará a entrar a la iglesia de Santa Maria para adorar al Niño Jesús debido a su creencia musulmana.

Los hechos se produjeron al llegar la comitiva real al portal de la iglesia. Ahí fue cuando el rey Baltasar se dirigió a los organizadores para explicarles que no iba a entrar al templo. Por parte del Ajuntament, el regidor Pedro Álvarez trató de convencer al rey Baltasar para que accediera pero no lo logró y finalmente quedaron los tres reyes en el exterior, donde recibieron a los niños y niñas presentes para fotografiarse con ellos. Tampoco se produjo el tradicional parlamento de bienvenida que habitualmente se realizaba en el interior de la iglesia.

El regidor Pedro Álvarez ha querido «dejar claro que se trata de una anécdota que no fue a más y que el resto de la cabalgata fue todo un éxito. No hay que darle más importancia». Esta es la tercera vez que el mismo rey Baltasar intervenía en la cabalgata aunque en los dos años anteriores no se había producido este incidente porque no hubo desfile a causa de la pandemia.