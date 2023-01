Proliferación de mapaches en Mallorca, un problema medioambiental y sanitario

La apariencia simpática del mapache, potenciada por la película de Disney Pocahontas, tiene poco que ver con la realidad. Realmente, esta especie, presente en Mallorca desde hace 16 años, puede morder, arañar y transmitir enfermedades como la rabia. Este periódico informaba el pasado noviembre que, desde 2006 (año de la llegada de la especie a Mallorca), el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib) ha capturado un total de 1.068 mapaches, principalmente en Tramuntana, aunque han sido vistos ejemplares en zonas distantes y periurbanas como Portals Nous (Calvià), el área del Secar de la Real-Cas Capiscol (Palma), ses Salines o Vilafranca (su primera cita).

Samuel Pinya, investigador principal del Grup d’Ecologia Interdisciplinària de la UIB, destaca que «todas las hembras capturadas que hemos analizado se han reproducido al menos una vez. Cuando el Cofib inició las campañas específicas con trampas para su captura, las hembras que eran lactantes o lo habían sido eran el 40 %. Ahora ya son el 100 % y pueden tener hasta cuatro crías al año». No hay depredadores del mapache en Mallorca y come de todo: huevos, anfibios, invertebrados, frutas, hortalizas... Pinya indica que «en su interior hemos encontrado papel de aluminio y plásticos, lo que significa que también busca alimentos entre los residuos urbanos».

Samuel Pinya, investigador principal del Grup d’Ecologia Interdisciplinària, este miércoles en la UIB.

Para el investigador, «la presencia en Mallorca de una especie exótica invasora como el mapache no sólo es un problema medioambiental. También puede provocar un problema sanitario como portador de enfermedades y parásitos que pueden ser transmitidos a los humanos. Si alguien ve un ejemplar no debe intentar atraparlo. El mapache no es un animal doméstico ni de compañía. Es un animal salvaje y quien quiera atraparlo, lo que no sería fácil, se expone a mordeduras y arañazos. Lo que hay que hacer es llamar al Cofib o al 112». Samuel Pinya indica que «no tenemos aún metodología para hacer una estimación de su población.

Teniendo en cuenta que, siendo un animal inteligente y de difícil captura, han sido apresados más de mil ejemplares y que todas las hembras se han reproducido, podemos imaginar las dimensiones de su presencia». La tenencia de mapaches está prohibida y, como especie exótica invasora, su liberación está tipificada en el Código Penal. Pinya ofrece hoy una conferencia sobre el mapache a las 18.30 en el Casal de es Capdellà.