El portavoz del Govern y conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, se ha disculpado con el sindicato CCOO después de que este quedara excluido de la negociación para el convenio de hostelería. «Entiendo la crítica a las formas y lamento lo que ha supuesto en el sindicato CCOO; les he trasladado mis disculpas», ha dicho. El conseller está manteniendo contactos durante la mañana de este lunes con representantes del sindicato y con otros miembros de la patronal que tampoco participaron en la reunión del viernes, una reunión en la que se anunció el preacuerdo para prorrogar dos años el convenio de hostelería con subidas del 5 % el primer año y del 3,3 % el segundo.

«Hemos tenido contactos y los seguiremos manteniendo para escuchar todas las posturas», ha dicho Negueruela. «Ha habido muchos meses de trabajo conjunto hasta ahora. Entendemos las reclamaciones y buscaremos una negociación colectiva sin conflictividad. Hay que escuchar todas las posturas», ha insistido ante el aviso de CCOO de que el inicio de temporada será caliente si no se les escucha. Negueruela ha dado por bueno el preacuerdo que se firmó el viernes entre UGT y los representantes de los hoteleros, pero ha precisado que esos preacuerdos se tienen que materializar después en acuerdos definitivos con el voto mayoritario de las dos partes. «Lo que tiene efectos jurídicos son los acuerdos», ha reconocido.

CCOO asegura que el preacuerdo no es válido porque no se adoptó de manera legal ya que debe ser la mesa de negociación quien lo apruebe. Critica que el Govern haya actuado como negociador en esta materia, y no como simple mediador, y entiende que se ha extralimitado en sus funciones. El sindicato cree que el acuerdo se ha adoptado «con nocturnidad y alevosía». «Respeto y entiendo las críticas de CCOO, pero ahora estamos en unos momentos para ver cómo se reconduce la situación», ha dicho Negueruela. El conseller ha precisado que el Govern no negocia.

«Si lo solicitan las partes, busca acercar posturas y así llevamos haciéndolo durante siete años. La labor de los gobiernos es esa», ha dicho. Iago Negueruela ha insistido en que el convenio es lo suficientemente importante como para tratar de alcanzar un acuerdo global. «Vamos a trabajar entre todas las partes y, si faltan aspectos, vamos a ver si se pueden reconducir y negociar para que todo el mundo esté cómodo en el convenio», ha asegurado.