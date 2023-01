Jorge Campos: «En Vox no hay divisiones»

El candidato de Vox a las próximas elecciones autonómicas, Jorge Campos, ha negado que los cambios en la dirección del partido se deban a divisiones internas y ha destacado que responde a su renuncia a seguir como líder para centrarse en la candidatura. «Es el momento de hacer cambios porque nos enfrentamos a las elecciones más importantes de la democracia», ha dicho. Campos ha aparecido acompañado por el resto de candidatos de la formación, incluido Fulgencio Coll, al que se ha referido como «amigo», a pesar de que las diferencias entre ambos son conocidas.

Ha insistido en que, tras cinco años de consolidación del proyecto de Vox, toca hacer el cambio para centrarse en la candidatura. «Vox está consolidado en todas las islas y en el 90 % de la población ya tiene coordinador», ha dicho. «Hay que hacer todo para sacar a esta izquierda del gobierno», ha dicho. «Estamos viviendo un asalto antidemocrático con el PSOE de Sánchez y Armengol y hay que pararlo porque está en juego la identidad cultural de Baleares, la separación de poderes, la convivencia y los derechos y libertades de los ciudadanos», ha enfatizado.

La nueva presidenta de la formación, Patricia de la Heras, ha reconocido que el cambio ha sido precipitado e inesperado y ha señalado que, por el momento, no tiene diseñada la nueva dirección del partido en las Islas ya que la actual ha cesado con el cambio de presidente. «Tenemos posibilidades de gobierno y somos el único muro de contención contra la izquierda. No vamos a virar ni un grado en nuestras políticas de oposición contra el socialismo. No vamos a ceder ni una paso en la batalla cultural contra la izquierda», ha contestado. Los candidatos de Vox no han querido hablar de posibles acuerdos con el PP y han considerado que debe esperarse a las elecciones. «Entonces hablaremos», ha dicho Campos, quien ha restado importancia a la querella presentada en su contra por un militante de la formación.

«No tengo constancia de ella», ha dicho. Por su parte, el candidato de Menorca, Xisco Cardona, se ha mostrado convencido de que la isla aportará «su grano de arena» al cambio político en Baleares «para que el Govern de Armengol caiga y los menorquines tengan el protagonismo que hasta ahora no ha tenido». El candidato a Cort, Fulgencio Coll, ha dado la enhorabuena a Campos y ha destacado su trabajo «extraordinario». «Vamos a trabajar todos juntos para conseguir los mejores resultados y que Vox entre en los gobiernos. En Palma, lo que queremos es un cambio para que vuelva a ser lo que fue: una ciudad alegre, limpia y segura y de la que nos sintamos orgullosos» ha dicho.